Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі

Полтавчанина Олександра Оксанченка вважають кращим льотчиком-винищувачем України. На його рахунку понад двої тисяч льотних годин, до того ж, він бездоганно виконує найскладніші елементи вищого пілотажу. Безсумнівно, небо – його стихія.

Вже десяток років глядачі міжнародних авіашоу не перестають дивуватися тому, наскільки вправно він зумів підкорити сталеву пташку Су-27.

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Петля Несторова, вухо, віраж на повному форсажі, бочка та дзвін – усі ці елементи вищого пілотажу він вправно жонглює в небі. Окрім того, українець виконує їх на гранично низькій висоті та великій швидкості.

Зазвичай 15 хвилин виступу на авіашоу проходять на одному подиху, адже не можна відволіктися ні на мить. Тому українець ретельно відпрацьовує не лише складні елементи, але й прості.



Олександр Оксанченко переміг на авіапоказі Czech International Air Fest-2017

Майстерність – це добре, але кожен професіонал повинен ще й не забувати про відповідальність, коли піднімаєшся в небо. Не менш важливою є й спільна робота всієї команди, яка готує цей виліт. Тому, здобуваючи нагороди, Оксанченко не забуває дякувати авіаційним технікам, які ретельно перевіряють усі системи літака.

Зараз Олександр Оксанченко справжня зірка серед льотчиків. Його почерк у виконанні фігур вищого пілотажу вже став упізнаваним.



У Чехії Оксанченка визнали кращим льотчиком за виконання фігур вищого пілотажу

Лише за останні два роки він привіз аж сім трофеїв з міжнародних авіашоу. Він отримав нагороду "За бездоганний динамічний показ" та виборов перемогу у номінації "Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО".



Олександра Яковича визнали найкращим льотчиком-пілотажником у Данії, Румунії, Чехії, Словаччині, Великобританії та Польщі

Наразі полковник 831 бригади працює над тим, аби підготувати нове покоління льотчиків-винищувачів. Сам же Оксанченко запевняє, що найкращою оцінкою своєї роботи тепер вважає їхні досягнення.