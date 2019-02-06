19:24
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Програми НАШІ.Перші
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі

      НАШІ.Перші 58 Читать новость на русском

      Полтавчанина Олександра Оксанченка вважають кращим льотчиком-винищувачем України. На його рахунку понад двої тисяч льотних годин, до того ж, він бездоганно виконує найскладніші елементи вищого пілотажу. Безсумнівно, небо – його стихія.

      Вже десяток років глядачі міжнародних авіашоу не перестають дивуватися тому, наскільки вправно він зумів підкорити сталеву пташку Су-27.

      Читайте також: Українець, який відшукав унікальний скарб Стародавнього світу

      Петля Несторова, вухо, віраж на повному форсажі, бочка та дзвін – усі ці елементи вищого пілотажу він вправно жонглює в небі. Окрім того, українець виконує їх на гранично низькій висоті та великій швидкості.

      Зазвичай 15 хвилин виступу на авіашоу проходять на одному подиху, адже не можна відволіктися ні на мить. Тому українець ретельно відпрацьовує не лише складні елементи, але й прості.

      Літак Український льотчик Олександр Оксанченко переміг на Czech International Air Fest-2017
      Олександр Оксанченко переміг на авіапоказі Czech International Air Fest-2017

      Майстерність – це добре, але кожен професіонал повинен ще й не забувати про відповідальність, коли піднімаєшся в небо. Не менш важливою є й спільна робота всієї команди, яка готує цей виліт. Тому, здобуваючи нагороди, Оксанченко не забуває дякувати авіаційним технікам, які ретельно перевіряють усі системи літака.

      Зараз Олександр Оксанченко справжня зірка серед льотчиків. Його почерк у виконанні фігур вищого пілотажу вже став упізнаваним.

      Олександр Оксанченко
      У Чехії Оксанченка визнали кращим льотчиком за виконання фігур вищого пілотажу

      Лише за останні два роки він привіз аж сім трофеїв з міжнародних авіашоу. Він отримав нагороду "За бездоганний динамічний показ" та виборов перемогу у номінації "Кращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО".

      Оксанченко
      Олександра Яковича визнали найкращим льотчиком-пілотажником у Данії, Румунії, Чехії, Словаччині, Великобританії та Польщі

      Наразі полковник 831 бригади працює над тим, аби підготувати нове покоління льотчиків-винищувачів. Сам же Оксанченко запевняє, що найкращою оцінкою своєї роботи тепер вважає їхні досягнення.

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
      131142
      Теги: Новини України НАШІ.Перші авіація Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      сьогодні , 19:01 Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      135
      Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      сьогодні , 18:34 Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      357
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні , 18:00 Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 12861
      Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      сьогодні , 17:30 Як митники заробляють на чесних підприємцях: нова схема
      Тетяна Острікова 469
      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      сьогодні , 17:02 Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту
      Олексій Чибісов 3531
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук