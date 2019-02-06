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      Украинец, который стал лучшим летчиком-истребителем в мире

      НАШИ.Первые 54 Читати новину українською

      Полтавчанина Александра Оксанченко считают лучшим летчиком-истребителем Украины. На его счету более двох тысяч летных часов, к тому же, он безупречно выполняет самые сложные элементы высшего пилотажа. Несомненно, небо – его стихия.

      Уже десяток лет зрители международных авиашоу не перестают удивляться тому, насколько умело он сумел покорить стальную птицу Су-27.

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      Петля Нестерова, ухо, вираж на полном форсаже, бочка и колокол – всеми этими элементами высшего пилотажа он ловко жонглирует в небе. Кроме того, украинец выполняет их на предельно низкой высоте и большой скорости.

      Обычно 15 минут выступления на авиашоу проходят на одном дыхании, ведь нельзя отвлечься ни на минуту. Поэтому украинец тщательно отрабатывает не только сложные элементы, но и простые.

      Літак Український льотчик Олександр Оксанченко переміг на Czech International Air Fest-2017
      Александр Оксанченко победил на авиашоу Czech International Air Fest-2017

      Мастерство – это хорошо, но каждый профессионал должен еще и не забывать об ответственности, когда поднимаешься в небо. Не менее важна и совместная работа всей команды, которая готовит этот вылет. Поэтому, получая награды, Оксанченко не забывает поблагодарить авиационных техников, которые тщательно проверяют все системы самолета.

      Сейчас Александр Оксанченко настоящая звезда среди летчиков. Его почерк в выполнении фигур высшего пилотажа уже стал узнаваемым.

      Олександр Оксанченко
      В Чехии Оксанченко признали лучшим летчиком за выполнение фигур высшего пилотажа

      Только за последние два года он привез семь трофеев с международных авиашоу. Он получил награду "За безупречный динамический показ" и победил в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО".

      Оксанченко
      Александра Яковлевича признали лучшим летчиком-пилотажником в Дании, Румынии, Чехии, Словакии, Великобритании и Польше

      Сейчас полковник 831 бригады работает над тем, чтобы подготовить новое поколение летчиков-истребителей. Сам же Оксанченко уверяет, что лучшей оценкой своей работы теперь считает их достижения.

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      Теги: Новости Украины НАШИ.Первые Вооруженные силы Украины авиация
      Источник: 24 канал
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