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      Украинец, который установил рекорд скорости на мотоцикле СССР

      НАШИ.Первые 89 Читати новину українською

      Ярослав Лутицкий – страстный мото- и автолюбитель из Харькова, который отреставрировал советский мотоцикл 1953 года и установил мировой рекорд скорости на озере Бонневиль.

      Ежегодно в Америке на поверхности соленого озера Бонневиль происходит легендарный заезд на мотоциклах. В 2017 году Украина впервые за 69 лет проведения соревнований взяла в них участие.

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      К легендарным соревнованиям харьковская компания Iron Custom Motors с Ярославом Лутицьким готовилась полтора года. Для заезда выбрали советский мотоцикл ИЖ-49. Его вес составлял 160 килограмм, а мощность двигателя была всего 10 лошадиных сил. Лутицкий понимал, что с такими показателями на Бонневиль точно нечего делать.

      лутицький
      Ярослав Лутицкий

      Команда месяцами сидела в гаражах, проектируя дизайн будущего мотоцикла. В поисках нужной детали обшаривали интернет-магазины и авторынки. Разработчики хотели из 60-летнего мотоцикла создать скоростной шедевр. Однако постоянно закрадывались сомнения относительно идеи. Чтобы их отгонять, Лутицкий наклеил фразу "Нет ничего невозможного".

      мотоцикл
      Советский мотоцикл ИЖ-49

      В итоге вес байка уменьшили на 35 килограмм и приплюсовали еще 40 лошадок.

      мотоцикли
      Переработанный ИЖ-49 на соревнованиях в США

      На соревнованиях в Америке украинцы соревновались в классе винтажных мотоциклов. В финальном заезде Дмитрий Багрянцев разогнал переработанный до неузнаваемости ИЖ-49 до 160 километров в час. Украинцы установили мировой рекорд скорости и впервые вписали свое имя в историю этой гонки.

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      Теги: Новости Украины Новости США СССР Мото НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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