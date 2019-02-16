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      Українець, який встановив рекорд швидкості на мотоциклі СРСР

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      Ярослав Лутицький – пристрасний мото- та автолюбитель з Харкова, який відреставрував радянський мотоцикл 1953 року та встановив світовий рекорд швидкості на озері Бонневіль.

      Щороку в Америці на поверхні солоного озера Бонневіль відбувається легендарний заїзд на мотоциклах. У 2017 році Україна вперше за 69 років проведення змагань взяла у них участь. 

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      До легендарних змагань харківська компанія Iron Custom Motors з Ярославом Лутицьким готувалась півтора року. Для заїзду обрали радянський мотоцикл ІЖ-49. Його вага становила 160 кілограмів, а потужність двигуна була всього 10 кінських сил. Лутицький розумів, що з такими показниками на Бонневілі точно нічого робити.

      лутицький
      Ярослав Лутицький

      Команда місяцями сиділи в гаражах, проектуючи дизайн майбутнього мотоцикла. У пошуках потрібної деталі обнишпорювали інтернет-магазини та авторинки. Розробники хотіли із 60-річного мотоцикла створити швидкісний шедевр. Однак постійно закрадались сумніви щодо ідеї. Аби їх відганяти, Лутицький наклеїв фразу "Немає нічого неможливого". 

      мотоцикл
      Радянський мотоцикл ІЖ-49

      У підсумку вагу байка зменшили на 35 кілограмів і доплюсували ще 40 конячок.

      мотоцикли
      Перероблений ІЖ-49 на змаганнях у США

      На змаганнях в Америці українці змагались у класі вінтажних мотоциклів. У фінальному заїзді Дмитро Багрянцев розігнав перероблений до невпізнаваності ІЖ-49 до 160 кілометрів за годину. Українці встановили світовий рекорд швидкості та вперше вписали своє ім'я в історію цих перегонів.

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      Теги: Новини України Новини США НАШІ.Перші Мото СРСР
      Джерело: 24 канал
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