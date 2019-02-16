Українець, який встановив рекорд швидкості на мотоциклі СРСР

Ярослав Лутицький – пристрасний мото- та автолюбитель з Харкова, який відреставрував радянський мотоцикл 1953 року та встановив світовий рекорд швидкості на озері Бонневіль.

Щороку в Америці на поверхні солоного озера Бонневіль відбувається легендарний заїзд на мотоциклах. У 2017 році Україна вперше за 69 років проведення змагань взяла у них участь.

Читайте також: Українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі

До легендарних змагань харківська компанія Iron Custom Motors з Ярославом Лутицьким готувалась півтора року. Для заїзду обрали радянський мотоцикл ІЖ-49. Його вага становила 160 кілограмів, а потужність двигуна була всього 10 кінських сил. Лутицький розумів, що з такими показниками на Бонневілі точно нічого робити.



Ярослав Лутицький

Команда місяцями сиділи в гаражах, проектуючи дизайн майбутнього мотоцикла. У пошуках потрібної деталі обнишпорювали інтернет-магазини та авторинки. Розробники хотіли із 60-річного мотоцикла створити швидкісний шедевр. Однак постійно закрадались сумніви щодо ідеї. Аби їх відганяти, Лутицький наклеїв фразу "Немає нічого неможливого".



Радянський мотоцикл ІЖ-49

У підсумку вагу байка зменшили на 35 кілограмів і доплюсували ще 40 конячок.



Перероблений ІЖ-49 на змаганнях у США

На змаганнях в Америці українці змагались у класі вінтажних мотоциклів. У фінальному заїзді Дмитро Багрянцев розігнав перероблений до невпізнаваності ІЖ-49 до 160 кілометрів за годину. Українці встановили світовий рекорд швидкості та вперше вписали своє ім'я в історію цих перегонів.