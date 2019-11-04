Украинец пострадал в ДТП в Польше

В Польше 3 ноября произошла смертельная авария, в которой погибли 2 поляков, а украинец получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает "Польское радио" со ссылкой на полицию города Кемпно в Великопольском воеводстве.

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31-летний водитель и 39-летний пассажир авто погибли на месте аварии. Оба были жителями Ленка-Опатовска. 21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли с помощью вертолета в больницу в Кемпне.

Обстоятельства трагедии изучают компетентные органы.