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      Украинец пострадал в ДТП в Польше

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      Полиция изучает обстоятельства ДТП в Польше
      Полиция изучает обстоятельства ДТП в Польше / znaj.ua

      В Польше 3 ноября произошла смертельная авария, в которой погибли 2 поляков, а украинец получил тяжелые травмы.

      По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает "Польское радио" со ссылкой на полицию города Кемпно в Великопольском воеводстве.

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      31-летний водитель и 39-летний пассажир авто погибли на месте аварии. Оба были жителями Ленка-Опатовска. 21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли с помощью вертолета в больницу в Кемпне.

      Обстоятельства трагедии изучают компетентные органы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Европа Жертвы Новости Польши Аварии и ДТП
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