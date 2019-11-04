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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Українець постраждав у ДТП в Польщі

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      Поліція вивчає обставини ДТП в Польщі
      Поліція вивчає обставини ДТП в Польщі / znaj.ua

      У Польщі 3 листопада сталася смертельна аварія, в якій загинули 2 поляків, а українець зазнав важких травм.

      За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat з невідомих причин з'їхав з дороги та врізався у дерево, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на поліцію міста Кемпно у Великопольському воєводстві.

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      31-річний водій та 39-річний пасажир авто загинули на місці аварії. Обидва були жителями ґміни Ленка-Опатовська. 21-річного громадянина України у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у Кемпні.

      Обставини трагедії вивчають компетентні органи.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Польщі Жертви Європа
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