Українець постраждав у ДТП в Польщі

У Польщі 3 листопада сталася смертельна аварія, в якій загинули 2 поляків, а українець зазнав важких травм.

За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Passat з невідомих причин з'їхав з дороги та врізався у дерево, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на поліцію міста Кемпно у Великопольському воєводстві.

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31-річний водій та 39-річний пасажир авто загинули на місці аварії. Обидва були жителями ґміни Ленка-Опатовська. 21-річного громадянина України у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у Кемпні.

Обставини трагедії вивчають компетентні органи.