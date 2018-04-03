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Украинец пытался вывезти из России пять вьетнамцев и россиянина

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Украинец пытался вывезти из России пять вьетнамцев и россиянина
Украинец пытался вывезти из России пять вьетнамцев и россиянина / Фото Госпогранслужбы

Пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и представителями Национальной полиции задержали группу незаконных мигрантов и украинца, который их перевозил.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Немедленно организовав розыскные мероприятия, совместная межведомственная группа на окраине населенного пункта Пожня остановила автомобиль марки "Mercedes-Benz" на польской регистрации под управлением гражданина Украины. Кроме него в салоне транспортного средства находились 5 человек азиатской внешности – все граждане Вьетнама, и 1 гражданин России", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас задержанные лица доставлены в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств незаконного пересечения государственной границы Украины. В Национальную полицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Сумы
Источник: 24 Канал
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