Украинец пытался вывезти из России пять вьетнамцев и россиянина

Пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и представителями Национальной полиции задержали группу незаконных мигрантов и украинца, который их перевозил.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте также: Россия пригрозила Украине отправить флот в Азовское море

"Немедленно организовав розыскные мероприятия, совместная межведомственная группа на окраине населенного пункта Пожня остановила автомобиль марки "Mercedes-Benz" на польской регистрации под управлением гражданина Украины. Кроме него в салоне транспортного средства находились 5 человек азиатской внешности – все граждане Вьетнама, и 1 гражданин России", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас задержанные лица доставлены в пограничное подразделение для выяснения всех обстоятельств незаконного пересечения государственной границы Украины. В Национальную полицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).