Українець намагався вивезти з Росії п'ять в'єтнамців та росіянина

Прикордонники Сумського загону спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби та представниками Національної поліції затримали групу незаконних мігрантів та українця, який їх перевозив.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Читайте також: Росія пригрозила Україні відправити флот в Азовське море

"Негайно організувавши пошукові заходи, спільна міжвідомча група на околиці населеного пункту Пожня зупинила автомобіль марки "Mercedes-Benz" польської реєстрації під керуванням громадянина України. Крім нього в салоні транспортного засобу знаходилися 5 осіб азійської зовнішності – усі громадяни В'єтнаму, та 1 громадянин Росії", – йдеться у повідомленні прес-служби.

Наразі затримані особи доставлені до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин незаконного перетинання державного кордону України. До Національної поліції направлене повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).