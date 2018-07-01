Украинец создал очки из кофе и льна: фото
Украинец Максим Гавриленко создал органические солнцезащитные очки из кофе и льна, которые разлагаются в 100 раз быстрее, от пластиковых.
Об этом пишет bit.ua.
Гавриленко вырос в семье оптиков, а свои очки он решил сделать экологичными. Свою компанию украинец назвал Ochis.
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Гавриленко запустит краудфандинговую кампанию на Kickstarter в конце июля. Первые 200 очков он планирует продать со скидкой.
Сейчас Ochis предлагают 8 различных дизайнов оправ. Во всех оправах линзы с защитой от ультрафиолета.
Производство очков сосредоточат в Украине.
Экологические очки от Ochis
Источник: 24 Канал
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