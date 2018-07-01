Українець створив окуляри з кави і льону: фото
Українець Максим Гавриленко створив органічні сонцезахисні окуляри з кави та льону, які розкладаються в 100 разів швидше, від пластикових.
Про це пише bit.ua.
Гавриленко виріс у сім’ї оптиків, а власні окуляри він вирішив зробити екологічними. Свою компанію українець назвав Ochis.
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Гавриленко запустить краудфандингову кампанію на Kickstarter в кінці липня. Перші 200 окулярів він планує продати зі знижкою.
Наразі Ochis пропонують 8 різних дизайнів оправ. У всі оправи мають лінзи із захистом від ультрафіолету.
Виробництво окулярів зосередять в Україні.
Екологічні окуляри від Ochis
Джерело: 24 Канал
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