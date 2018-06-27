Український еко-стартап назвали одним з найкращих у світі

На конкурсі [email protected] в Німеччині українська компанія Effa ввійшла у топ-5 найкращих стартапів світу в сфері клімату.

Про це пише "Голос Америки".

Винахід українців – це одноразова зубна щітка, яка не завдає шкоди природі. Її виготовили з переробленого паперу та екологічно чистих матеріалів.

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За словами співзасновниці Effa Дар’ї Василенко, рівень учасників на конкурсі був дуже високим.

Ми дуже молоді, але вже зробили перші прототипи, отримали перші великі замовлення з Європи та розпочали процеси сертифікації і патентування,

– поділилася Василенко.

Розробники пояснюють, що їхній винахід стане у нагоді тим, хто багато подорожує. Наразі ж щодня готелі та авіалінії викидають приблизно 6 тонн пластикових одноразових щіток.

Що таке [email protected]?Це конкурс для інноваційних підприємств чи проектів у сфері стійкої енергетики або ресурсозбереження, які здатні змінити поточну практику та демонструють сильний позитивний вплив на клімат