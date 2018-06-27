Украинский эко-стартап назвали одним из лучших в мире

На конкурсе [email protected] в Германии украинская компания Effa вошла в топ-5 лучших стартапов мира в сфере климата.

Об этом пишет "Голос Америки".

Изобретение украинцев – это одноразовая зубная щетка, которая не наносит ущерба природе. Ее изготовили из переработанной бумаги и экологически чистых материалов.

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По словам сооснователя Effa Дарьи Василенко, уровень участников на конкурсе был очень высоким.

Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы получили первые крупные заказы из Европы и начали процессы сертификации и патентования,

– поделилась Василенко.

Разработчики объясняют, что их изобретение пригодится тем, кто много путешествует. Сейчас гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток в сутки.

Что такое [email protected]?

Это конкурс для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики или ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат.