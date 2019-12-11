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      Украинец в Польше заплатил свыше 158 тысяч гривен штрафа: подробности

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      Чтобы пересечь польскую границу, украинец уплатил штраф / Фото из открытых источников

      В Польше задержали мужчину, который пытался обмануть пограничников. А отпустили только после уплаты штрафа в размере более 158 тысяч гривен.

      Украинца поймали на пункте пропуска "Дорогуск", сообщает Надбужанский отдел пограничной службы.

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      Ранее мужчина уже был наказан в Польше штрафом, однако не оплатил его и уехал из страны. Чтобы избежать проблем и вернуться в Польшу, украинец решил изменить свое имя и получил новый паспорт.

      Но обмануть польских пограничников не удалось. Они задержали украинца, а отпустили только после уплаты штрафа в размере 26 тысяч злотых (или более 158 тысяч гривен).

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Госпогранслужба Новости Польши Криминал
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