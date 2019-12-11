15:30
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Туалетна історія Путіна на нормандській зустрічі. Шаман готує армію проти Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA: Зрада відміняється. Магія Кашпіровського в Україні
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Українець у Польщі заплатив понад 158 тисяч гривень штрафу: подробиці

      11 Читать новость на русском
      Щоб перетнути польський кордон українець сплатив штраф / Фото з відкритих джерел

      У Польщі затримали чоловіка, який намагався обманути прикордонників. А відпустили лише після сплати штрафу у розмірі понад 158 тисяч гривень.

      Українця впіймали на пункті пропуску "Дорогуськ", повідомляє Надбужанський відділ прикордонної служби.

      Читайте також: Українець у Польщі планував здійснити теракт: його затримали спецслужби

      Раніше чоловік вже був покараний у Польщі штрафом, проте не сплатив його і виїхав з країни. Щоб уникнути проблем і повернутись в Польщу, українець вирішив змінити своє ім'я й отримав новий паспорт.

      Але обдурити польських прикордонників не вдалось. Вони затримали українця, а відпустили тільки після сплати штрафу у розмірі 26 тисяч злотих (або понад 158 тисяч гривень). 

      Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік
      сьогодні
      21582
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Польщі Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 206
      сьогодні , 14:06 У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету: відео
      Северин Трач 2464
      сьогодні , 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ігор Саджениця 696
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Світлана Попова 4564
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 4047
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук