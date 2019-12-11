Українець у Польщі заплатив понад 158 тисяч гривень штрафу: подробиці

У Польщі затримали чоловіка, який намагався обманути прикордонників. А відпустили лише після сплати штрафу у розмірі понад 158 тисяч гривень.

Українця впіймали на пункті пропуску "Дорогуськ", повідомляє Надбужанський відділ прикордонної служби.

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Раніше чоловік вже був покараний у Польщі штрафом, проте не сплатив його і виїхав з країни. Щоб уникнути проблем і повернутись в Польщу, українець вирішив змінити своє ім'я й отримав новий паспорт.

Але обдурити польських прикордонників не вдалось. Вони затримали українця, а відпустили тільки після сплати штрафу у розмірі 26 тисяч злотих (або понад 158 тисяч гривень).