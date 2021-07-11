Он реализовал в этих зданиях национальную архитектурную форму. Украинский архитектурный модерн, или УАМ, возник в начале XX века и просуществовал до 1940 лет. Этот стиль характеризуется большей демократичностью, упрощением и четкостью форм и, главное, он стал первым полноценным воспроизведением многовековой украинской культуры в архитектуре.

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УАМ распространялся по всей этнической территории Украины от Ужгорода до Кубани. Сластион очень хорошо разбирался в мировых тенденциях в архитектуре и в то же время глубоко исследовал украинскую культуру. Архитектор был убежден, что здания в украинском стиле будут развивать в украинцах чувство собственной идентичности.

Сластион не боялся сочетать передовые мировые технологии с местными традициями. Благодаря этому его архитектура гармонично вписывалась в сельский ландшафт и одновременно имела очень современный вид.

План активистов – реконструировать весь проект Сластиона

"Когда произошла революция Достоинства, всем нам стало интересно: кто мы такие, откуда, что было с нами, что это такое? Никто ничего не знал. Мы жили прямо над поверхностью. И мы подумали, что как раз сейчас – время", – сказала украинская телеведущая и общественный деятель Ольга Герасимьюк.



Архитектура гармонично вписывалась в сельский ландшафт / Фото Ukraїner, Константин Гузенко

Все школы, которые выстояли до сих пор, претерпели определенные архитектурные преобразования. Многие здания были переоборудованы под другие цели. Иногда колхозы использовали их для своих хозяйственных нужд. В некоторых селах школы стали:

магазинами;

клубами;

интернатами;

домами престарелых;

вытрезвителями;

монастырями;

частными домами;

и даже гаражами.

Изменение назначения зданий сопровождалось варварской перепланировкой. Глобальный план активистов – реконструировать весь проект Сластиона, найти и восстановить все школы, дать им вторую жизнь и сделать регион туристически привлекательным.



Активисты планируют реконструировать проект / Фото Ukraїner Никита Завилинский

Ольга Герасимьюк признала: чтобы восстановить все школы, может не хватить целой жизни. Активистка мечтает успеть спасти то, что еще не забрало время, и увидеть эти здания снова живыми. Однако пока ее радует то, что люди начали интересоваться культурным наследием Афанасия Сластиона.

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