Вилкул анонсировал "мягкий" переход на украинский язык в Кривом Роге

Многие украинцы с 24 февраля переосмыслили свое отношение к украинской культуре и, в частности, к языку. К ним, неожиданно для многих, присоединился глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Бывший член "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" 4 июля заявил о "мягком" переходе Кривого Рога на украинский. Вилкул отметил, что в каждом районе города с 1 июля начали действовать клубы, в которых местных жителей учат государственному языку.

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Вилкул о "мягкой" украинизации Кривого Рога

По словам Александра Вилкула, защищая Украину, необходимо учитывать не только военный фронт, но и культурный. Чиновник отметил, что криворожцы привыкли преимущественно разговаривать на русском, однако сейчас язык – это тоже оружие.

В Кривом Роге мы не будем "рубить с плеча". Мы делаем мягкий процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого,

– заявил глава Криворожской ОВА.

Чиновник подчеркнул, что с 1 июля военная администрация организовала в каждом районе Кривого Рога языковые клубы под названием "Общаемся на украинском". При этом для тех, кому удобнее овладевать государственным в режиме онлайн, стартовали онлайн-курсы "Говорим по-украински правильно".

Разговорный клуб "Общаемся на украинском правильно" в Кривом Роге / Фото Александра Вилкула

К слову, анонс о записи на онлайн-курсы был размещен 24 июня, и за несколько дней на них зарегистрировались более 500 жителей Кривого Рога. Отмечается, что курсы будут продолжаться в течение 2 месяцев в режиме онлайн, а те, кто не успел записаться, смогут просмотреть занятия на образовательном портале города по ссылке.

По окончании курсов участники получат электронные сертификаты. При этом занятия "Общаемся на украинском правильно" являются бесплатными, проходят в группах дважды в неделю. Александр Вилкул подчеркнул, что по окончании текущего курса будет произведен новый набор.

Живое общение на украинском в Кривом Роге

Глава Криворожской ОВА отметил, что для тех, кто хочет практиковать украинский вживую, каждую среду и каждую субботу в 11 утра открыты языковые клубы в 23 локациях города. Занятия проводятся в городских библиотеках, где есть доступ к укрытиям на случай воздушной тревоги.

Адреса локаций, где встречаются криворожцы в языковых клубах "Общаемся на украинском" / Фото Александра Вилкула

Чиновник объяснил, что занятия в таких языковых клубах построены следующим образом:

Первая часть – теоретическая , посвященная обучению. Криворожцы учатся, как ставить ударения, какие слова целесообразно использовать в разных случаях, как избавиться от суржика, написать заявление, автобиографию и т.д.

, посвященная обучению. Криворожцы учатся, как ставить ударения, какие слова целесообразно использовать в разных случаях, как избавиться от суржика, написать заявление, автобиографию и т.д. Вторая часть – посвящена культуре речи .

. Третья – представители библиотеки будут рассказывать о литературных новинках, чтобы участники клуба могли бесплатно взять книгу и прочитать ее дома, или же найти в онлайн-формате.

Александр Вилкул добавил, что также на занятия будут приглашать профильных специалистов, в том числе украинских военных, артистов, писателей, художников, общественных деятелей.

PS: Да, я делаю свои ежедневные вечерние брифинги на русском. И в этом есть глубокий смысл. Потому что я говорю преимущественно с русскоговорящим югом и востоком. Однако, уже большинство совещаний я провожу на украинском. Процесс преобразований продолжается,

– подытожил Вилкул.

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