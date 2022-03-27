Украинка хотела вывезти в Венгрию 90 тысяч евро и 45 тысяч долларов
Вечером 26 марта в Закарпатье пограничники задержали женщину. Она пыталась переместить в Венгрию внушительную сумму иностранной валюты.
Работники Чопского отряда предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины наличных денег. Средства изъяты в установленном порядке сотрудниками таможни.
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Инцидент произошел с 47-летней гражданкой Украины. Женщина направилась в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на легковом автомобиле "Mercedes" украинской регистрации.
У правоохранителей во время проверки транспортного средства возникли подозрения на вероятное наличие товаров и предметов, скрытых от контроля.
Так, автомобиль вывели из общего потока, чтобы осмотреть лучше. В ходе проверки пограничники обнаружили значительную сумму денег в бархатном мешочке среди прочих вещей. Украинка пыталась скрыто переместить 45 000 долларов США и 90 000 евро.
Средства, изъятые у женщины / Фото из фейсбука Западного управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница