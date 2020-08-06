Украинка из Бейрута показала свой разрушенный дом: шокирующее видео
Жители ливанского Бейрута оправляются от последствий мощного взрыва, который прогремел там накануне. Среди них – львовянка Татьяна, которая переехала в столицу Ливана еще в 2010 году.
Дом женщины, который находится в 1,5 километра от эпицентра взрыва, серьезно пострадал. Видео, которое показывает масштабы его разрушения, опубликовало издание ТСН.
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На кадрах видна поврежденная бытовая техника, выбитые окна и двери. Украинка объяснила, что внутри – все разрушено. Там она жила со своим 3-летним и 9-летним сыновьями.
"Я оказалась в очень большой беде с маленькими детишками. Убираю все понемногу. Убираю стекло, это очень трудно. Не знаю, как дальше жить, что делать с техникой и с дверью", – прокомментировала Татьяна.
Украинка из Бейрута показала свой разрушенный дом / Видео ТСН
Женщина рассказала, что друзья предлагали ей помощь. Однако она не хочет покидать свое жилище и то, что осталось внутри. Ведь в день взрыва беженцы разгромили отель поблизости. Поэтому Татьяна боится, чтобы ее дом также не ограбили.
Сейчас ей помогают земляки, которые также живут в Бейруте. Женщина пыталась попросить о помощи у украинского посольства в Ливане. Однако до сих пор не смогла выйти на связь с его представителями.
Что известно об украинцах в Бейруте
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Ливане живет примерно 5 тысяч украинцев. По состоянию на утро 6 августа украинские дипломаты не получали сообщений о погибших или серьезно травмированных гражданах нашей страны.
Однако минимум 30 украинцев, которые пострадали в результате взрывов в Бейруте, обратились в посольство с просьбой получить небольшую финансовую поддержку. Известно, что у нескольких из них серьезно повреждено жилье.
Мощный взрыв в Бейруте: основное
- 4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу – по меньшей мере у всех ударной волной разбило окна.
- В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- Позже местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили в около 250 километрах от Бейрута – на острове Кипре.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.