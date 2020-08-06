Мешканці ліванського Бейрута оговтуються від наслідків потужного вибуху, який прогримів там напередодні. Серед них – львів'янка Тетяна, яка переїхала в столицю Лівану ще в 2010 році.

Будинок жінки, який розтатований за 1,5 кілометра від епіцентру вибуху, серйозно постраждав. Відео, яке показує масштаби його руйнування, опублікувало видання ТСН.

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На кадрах видно пошкоджену побутову техніку, вибиті вікна та двері. Українка пояснила, що всередині – все зруйновано. Там вона жила зі своїми 3-річним та 9-річним синами.

"Я опинилася у дуже великій біді з маленькими діточками. Прибираю усе потрохи. Прибираю скло, це дуже важко. Не знаю, як далі жити, що робити з технікою та з дверима", – прокоментувала Тетяна.

Українка з Бейрута показала свій зруйнований будинок / Відео ТСН

Жінка розповіла, що друзі пропонували їй допомогу. Проте вона не хоче покидати своє помешкання й те, що залишилося всередині. Адже у день вибуху біженці розгромили готель поблизу. Тому Тетяна боїться, аби її будинок також не пограбували.

Наразі їй допомагають земляки, які також живуть в Бейруті. Жінка намагалася попросити про допомогу в українського посольства в Лівані. Проте досі не змогла вийти на зв'язок з його представниками.

Що відомо про українців в Бейруті

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби у Лівані живе приблизно 5 тисяч українців. Станом на ранок 6 серпня українські дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих громадян нашої країни. Проте щонайменше 30 українців, які постраждали внаслідок вибухів у Бейруті, звернулися до посольства з проханням отримати невелику фінансову підтримку. Відомо, що у кількох із них серйозно пошкоджено житло.

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