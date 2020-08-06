Українка з Бейрута показала свій зруйнований будинок: шокуюче відео
Мешканці ліванського Бейрута оговтуються від наслідків потужного вибуху, який прогримів там напередодні. Серед них – львів'янка Тетяна, яка переїхала в столицю Лівану ще в 2010 році.
Будинок жінки, який розтатований за 1,5 кілометра від епіцентру вибуху, серйозно постраждав. Відео, яке показує масштаби його руйнування, опублікувало видання ТСН.
Читайте також Квартиру пенсіонерки зруйнувало від вибухів у Бейруті: її реакцію зняли на відео
На кадрах видно пошкоджену побутову техніку, вибиті вікна та двері. Українка пояснила, що всередині – все зруйновано. Там вона жила зі своїми 3-річним та 9-річним синами.
"Я опинилася у дуже великій біді з маленькими діточками. Прибираю усе потрохи. Прибираю скло, це дуже важко. Не знаю, як далі жити, що робити з технікою та з дверима", – прокоментувала Тетяна.
Українка з Бейрута показала свій зруйнований будинок / Відео ТСН
Жінка розповіла, що друзі пропонували їй допомогу. Проте вона не хоче покидати своє помешкання й те, що залишилося всередині. Адже у день вибуху біженці розгромили готель поблизу. Тому Тетяна боїться, аби її будинок також не пограбували.
Наразі їй допомагають земляки, які також живуть в Бейруті. Жінка намагалася попросити про допомогу в українського посольства в Лівані. Проте досі не змогла вийти на зв'язок з його представниками.
Що відомо про українців в Бейруті
Потужний вибух у Бейруті: основне
- 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонайменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейрута – на острові Кіпрі.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.