Соответствующее видео уже разлетелось по сети. Об этом сообщает 24 канал.
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Украинка-предательница попала в скандал
На опубликованном видео можно увидеть, как украинка во время прямой трансляции заявила, что родиться в Украине – ее самая большая ошибка. По словам предательницы, русский язык ей дается лучше, чем украинский.
Я родилась в Украине, и это моя самая большая ошибка. Поэтому я говорю по-украински, но Украина – самый тупой народ, я не патриотка, я не за Россию, но я за то, чтобы родиться в другой стране. В любой: Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Потому что Украина – это самый бедный народ,
– сказала девушка.
Она подчеркнула, что все отдала бы, чтобы родиться не в Украине.
Украинку поймала СБУ
Позже девушку разоблачила СБУ, и она покаялась и извинилась за свои слова.
"Я хочу покаяться и извиниться за свои слова. Я так не считаю, я не поддерживаю Россию и войну, а также русский язык и на русском я говорила впервые в жизни. Со мной провела беседу СБУ. Извините меня, пожалуйста, все те, кто служит и защищают нас. Я раскаиваюсь и обещаю такого больше не делать", – заявила украинка.
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СБУ ловит предателей в Украине
- 21 ноября в Киевской области СБУ сообщила о задержании помощника "министра МВД" псевдореспублики.
- Также известно, что 10 боевиков из квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР" от 13 до 15 лет проведут за решеткой.
- Недавно контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, корректировавшего террористические удары по Винницкой области.
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