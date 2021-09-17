В МИД сообщили, что инцидент произошел 14 сентября в городе Бенидорм. Девушка, находясь на смотровой площадке, сорвалась в море с 30-метровой высоты.
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Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице,
– отметили в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей.
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