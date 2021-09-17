У МЗС повідомили, що інцидент стався 14 вересня в місті Бенідорм. Дівчина, перебуваючи на оглядовому майданчику, зірвалася у море з 30-метрової висоти.

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Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні,

– зазначили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві також додали, що Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої.

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