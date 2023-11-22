Уклонисты предлагают взятки пограничникам – с начала полномасштабной войны такие случаи были более 800 раз. Есть более "оригинальные" способы: стало известно, что украинка собирает деньги для взятки, чтобы ее муж мог уехать за границу. В деталях разбирался 24 Канал.

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Украинка собирает на взятку

На странные посты на краудфандинговой платформе обратили внимание в соцсети Х – это сделал пользователь ukrjoker. В фейсбуке эту информацию распространил Igor Pertsiya.

Речь идет о международной платформе GoFundMe, где размещают объявления с просьбой о разной помощи. С началом полномасштабной войны там появилось много сборов на автомобили для ВСУ, медицинскую и гуманитарную помощь, а также адресную помощь.

Впрочем, оказалось, что некоторые женщины собирают средства, чтобы "воссоединить семью", то есть чтобы мужья могли поехать к ним за границу. Фактически собирают пожертвования на взятку, ведь мужчинам 18-60 лет выезд из Украины во время войны запрещен.



Украинка Кристина собирает 4 тысячи евро на взятку для мужа / Скриншот 24 Канала

Пост направлен на международную аудиторию, которая может не знать законодательные тонкости и охотно задонатит на "воссоединение". Впрочем, за все время, то есть с 10 февраля 2023 года, ей помогло деньгами всего три человека. Сообщение разместила якобы ее подруга, слова в нем подобраны очень неудачно.

Испугавшись того, что должно было случиться, Кристина покинула свою страну сама, потому что ее муж Игорь не смог уехать с ней. Она хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, что ее муж скоро тоже сбежит. Но спустя год этого все еще не произошло. Боль разлуки и желание создать семью только усиливается, но это невозможно, когда их разделяет расстояние и война,

– говорится в нем.



Донаты к девушке не спешат / Скриншот 24 Канала

В этом объявлении говорится, что Кристина находится в Лиссабоне. Там якобы работает фотографом, собирая деньги, чтобы перевезти мужа в Португалию. "Проблеск надежды" заставляет надеяться, что муж приедет к ней "безопасно и скоро". Очевидно, подразумевается, что кто-то вызвался незаконно вывезти Игоря за пределы Украины.

Как вы, наверное, знаете, мужчине не так просто выехать из Украины, когда идет война. Но есть возможность доставить его сюда, в Лиссабон. Это очень дорого и не по карману самим Кристине и Игорю,

– прогревает аудиторию автор.

Она отмечает, что общими усилиями можно собрать недостающих 3500 евро. Объявление завершается призывом прислать средства, "если вы можете поставить себя на место Кристины и Игоря".

Реакция соцсетей

Украинцы взорвались возмущением на этот пост. И действительно, удержаться от эмоций очень сложно. К тому же, в соцсетях заметили и другие подобные объявления на этой платформе – и там "воссоединение" прошло успешно.

Некоторые реагируют с юмором, а некоторые откровенно шокированы ситуацией. Некоторые пользователи предполагают, что это сообщение – работа российской агентуры.

Украинцы реагируют на то, что девушка собирает на взятку для выезда любимому:

"А мы здесь на тачки собираем для пацанов";

"Дальше будет фандрейзить на президентскую компанию нашего кандидата из Лиссабона?"

"Пошел чесать затылок и думать, почему я не такой хитрый или, может, мудрый как он";

"Как он будет жить в Португалии, если не способен заработать 4 тысячи евро?"

"Такие публикации могут делать кремлевские боты с целью дискредитации украинцев за границей";

"Здесь работаешь, помогаешь ребятам, а вот это просит на взятки деньги в открытую";

"А твой муж сейчас в Авдеевке... И ты еще ни копейки не попросила... Остановите эту землю, я выйду";

"Почему мне так стыдно от этого";

"Идея для сборов: создаете такую трогательную историю, организовываете сбор, собранные средства пускаем на дроны, тачки, такмед и остальные крутые штуки для нашей армии".

В соцсети Х пользователь ukrjoker выложил фото, сделанное в Лиссабоне. Вероятно, на нем тот же Игорь, на "реюнион" которого собирали.



Вероятно, Игорь уже в Лиссабоне / Фото с Х пользователя ukrjoker