Ухилянти пропонують хабарі прикордонникам – від початку повномасштабної війни такі випадки були понад 800 разів. Є більш "оригінальні" способи: стало відомо, що українка збирає гроші для хабаря, щоб її чоловік міг виїхати за кордон. У деталях розбирався 24 Канал.

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Українка збирає на хабар

На дивні пости на краудфандинговій платформі звернули увагу в соцмережі Х – це зробив користувач ukrjoker. У фейсбуці цю інформацію поширив Igor Pertsiya.

Ідеться про міжнародну платформу GoFundMe, де розміщують оголошення з проханням про різноманітну допомогу. Із початком повномасшабної війни там з'явилося багато зборів на автівки для ЗСУ, медичну та гуманітарну допомогу, а також адресну поміч.

Утім, виявилося, що деякі жінки збирають кошти, щоб "возз'єднати родину", тобто щоб чоловіки могли поїхати до них за кордон. Фактично збирають пожертви на хабар, адже чоловікам 18 – 60 років виїзд з України під час війни заборонений.



Українка Христина збирає 4 тисячі євро на хабар для чоловіка / Скриншот 24 Каналу

Допис спрямовано на міжнародну аудиторію, яка може не знати законодавчих тонкощів і охоче задонатити на "возз'єдння". Утім, за весь час, тобто з 10 лютого 2023 року, їй допомогло грошима всього троє людей. Допис розмістила нібито її подруга, слова в ньому дібрано дуже невдало.

Злякавшись того, що мало статися, Христина покинула свою країну сама, тому що її чоловік Ігор не зміг виїхати з нею. Вона хотіла врятувати своє життя, сподіваючись і молячись, що її чоловік незабаром теж втече. Але через рік цього все ще не сталося. Біль розлуки і бажання створити сім'ю тільки посилюється, але це неможливо, коли їх розділяє відстань і війна,

– ідеться в ньому.



Донати до дівчини не поспішають / Скриншот 24 Каналу

В цьому оголошенні сказано, що Христина перебуває у Лісабоні. Там нібито працює фотографкою, накопичуючи гроші, щоб перевезти чоловіка в Португалію. "Проблиск надії" змушує сподіватися, що чоловік приїде до неї "безпечно і скоро". Вочевидь, мається на увазі, що хтось зголосився незаконно вивезти Ігоря за межі України.

Як ви, напевно, знаєте, чоловікові не так просто виїхати з України, коли йде війна. Але є можливість доставити його сюди, в Лісабон. Це дуже дорого і не по кишені самим Христині та Ігорю,

– прогріває аудиторію дописувачка.

Вона зазначає, що спільними зусиллями можна зібрати 3500 євро, яких бракує. Оголошення завершується закликом надіслати кошти, "якщо ви можете поставити себе на місце Христини та Ігоря".

Реакція соцмереж

Українці вибухнули обуренням на цей допис. І справді, втриматися від емоцій дуже складно. До того ж у соцмережах помітили й інші подібні оголошення на цій платформі – і там "возз'єднання" пройшло успішно.

Дехто реагує з гумором, а дехто відверто шокований ситуацією. Деякі користувачі припускають, що цей допис – робота російської агентури.

Українці реагують на те, що дівчина збирає на хабар для виїзду коханому:

"А ми тут на тачки збираємо для пацанів";

"Далі буде фандрейзити на президентську компанію нашого кандидата з Лісабону?"

"Пішов чухати потилицю та думати, чому я не такий хитрий чи, може, мудрий як вона";

"Як він буде жити в Португалії, якщо не здатен заробити 4 тисячі євро?"

"Такі публікації можуть робити кремлівські боти з метою дискредитації українців за кордоном";

"Тут працюєш, допомагаєш хлопцям, а ось це просить на хабарі гроші у відкриту";

"А твій чоловік зараз в Авдіївці... І ти ще ні копійки не попросила... Зупиніть цю землю, я вийду";

"Чого мені так встидно від цього";

"Ідея для зборів: створюєте таку щемливу історію, організовуєте збір, зібрані кошти пускаємо на дрони, тачки, такмед та решти крутих штук для нашої армії".

У соцмережі Х користувач ukrjoker виклав фото, зроблене в Лісабоні. Імовірно, на ньому той самий Ігор, на "реюніон" якого збирали.



Імовірно, Ігор уже в Лісабоні / Фото з Х користувача ukrjoker