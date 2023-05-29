Общаясь с журналистами, маленькая Мира со взрослыми глазами, рассказала обо всех ужасах, которые она пережила. В настоящее время девочка находится в Польше, передает 24 Канал.

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Девочке было очень страшно

Я никогда не прощу 24 (февраля – 24 Канал). Никогда!

– подчеркнула она.

Девочка рассказала, что раздавались сирены, падали ракеты и что ей было очень страшно. Она с родными вынуждены были постоянно бегать и прятаться в подвал. Мира вспомнила, как папа кричал: "Девочки, в коридор!".

Мира вынуждена была бежать в Польшу из-за войны: смотрите видео

А когда уже было очень громко, семья бежала в подвал. В нем было очень холодно, поэтому крохи кутались в теплые зимние курточки, чтобы не замерзнуть.

Также в видео появился маленький Матвей. Его слова трогают не меньше: "Сначала я, мама и папа не знали, что есть война. Проснулись, а уже война".

Мальчик рассказал, что хочет вернуться в Украину. Но больше всего он стремится к тому, чтобы война, которую развязала Россия, наконец-то закончилась.

К сожалению, тем маленьким украинцам, которые остались дома, ежедневно приходится скрываться от ракетных ударов россиян. Днем оккупанты атаковали Киев, и в сеть выложили ролик, поражающий и заставляющий нас чувствовать еще больше ярости к врагу.

Детки бежали к укрытию

Видео, на котором можно увидеть, как дети бегут к укрытиям, разлетелись не только сетью в Украине. Его увидело также международное сообщество. А все потому, что в соцсетях его распространяли инфлюэнсеры, политики, а также глава государства.

Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот такой вид имеет обычный будний день. Благодарю всех в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине!,

– отметил Владимир Зеленский.

Отметим, что несокрушимость украинцев сегодня также продемонстрировали молодожены. Ракетная атака не помешала им отпраздновать свадьбу. Они сделали это, но в бомбоубежище.