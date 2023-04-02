Девушка обратилась в Укрзализныцю. Однако эту историю подвергли сомнению. Позже работнику вынесли выговор, не предусматривающий немедленного увольнения.

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Полная история

Анна рассказала об этой истории в своем инстаграме. Однако сейчас сообщение недоступно. В комментарии Wonder Анна рассказала свою историю.

Девушка ехала со своим другом в купе. Она хотела купить воду у проводника.

Все началось с того, что он со мной очень странно разговаривал, заглядывал в глаза, посмеивался. Сначала я подумала, что это просто старший человек, возможно, у него так принято общаться. Мне это было не очень приятно, поэтому я просто вежливо рассчиталась и развернулась, чтобы выйти. Но вдруг я почувствовала, что что-то тянет мой низ футболки, ее словно поднимают. А потом он хлопнул меня по ягодицам,

– рассказала она.

Девушка оцепенела, она пошла в свое купе и рассказала все другу. Анна думала, что у нее должны быть доказательства. Соответственно, ничего не было, поэтому она легла на свое место и быстро уснула.

"А потом я проснулась из-за того, что мне было очень тяжело и страшно. Я знала, что я до сих пор с ним в одном помещении, что я могу в любой момент с ним пересечься, что он может зайти ко мне в купе. Я боялась выйти в коридор или в туалет, потому что была напугана и не знала, что он может сделать», – отметила она.

Девушка обратилась в Укрзализныцю

Анна написала в чат-бот Укрзализныци. Ее обращение зафиксировали и сказали, что подойдет начальник поезда, но к ней подошел тот же проводник. Она ничего ему не рассказала.

Потом все же подошел начальник поезда. По словам Анны, он постоянно ее перебивал, выпрашивал, точно ли это произошло, говорил, что ему трудно в это поверить, потому что раньше таких жалоб на проводника не было.

"Из-за этих странных и непонятных вопросов я чувствовала себя не очень хорошо. Они выбили из себя, у меня даже начали закрадываться сомнения, действительно ли это было. Но какой мне был смысл придумывать эту историю относительно абсолютно незнакомого мне человека? Что бы я с этого получила? Я знаю, кто это сделал, знаю, что этого не должно произойти и что это должно как-то наказываться. После нашего разговора начальник поезда сказал, что будет просить у проводника разъяснения и спросил, что же ему с этим делать, какого наказания я хочу для работника – я сказала, что увольнение", – вспомнила Анна.

Проводник получил только выговор

Через некоторое время начальник вернулся. Он начал говорить, что проводник сказал, что только шутил с девушкой, а прикосновений не было.

"Я вообще не поняла, к чему это было, какой реакции он от меня ожидал. Я рассказала о ситуации, а в ответ получила не поддержку, а только сомнения и заявления, что такого не может быть. Лишь потом я узнала, что меня могли переместить в другой вагон, снять проводника со смены, оказать какую-то психологическую поддержку. Однако меня оставили на том же месте, до конца поездки я много времени провела в тамбуре в другом конце вагона и думала о том, какая это была неадекватная реакция", – сказала Анна.

Через день Анна позвонила по телефону в Укрзализныцю, чтобы узнать, как отреагировали на ее жалобу. Оказалось, что проводник получил только выговор, то есть штамп в трудовой книжке.

"Когда я спросила об увольнении, мне сказали, что это произойдет, только если у него накопится три таких выговора. То есть еще две женщины должны пострадать от домогательств, чтобы работника наконец-то отстранили от работы с людьми. В то же время не все решатся говорить об этом, то сколько на самом деле женщин еще пройдут через мой опыт?" – добавила она.

Как отреагировали в Укрзализныце

Укрзализныця ответила на информационный запрос Wonder по поводу ситуации. Они сообщили, что в вагоне не было видеофиксации, поэтому обстоятельства полностью не установлены. Однако они направили обращение в правоохранительные органы, чтобы провести детальное расследование.

"Молчать о позорном – не наш подход. Только мгновенная реакция и привлечение правоохранителей для беспристрастного расследования. Если имеют место пренебрежительные слова, а тем более действия – они должны жестко наказываться по Закону. Если нет – имя и честь нашего сотрудника не должны быть предметом хейта в соцсетях. Мы запросили скорейшую и тщательную проверку, имели ли место признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 153 УК Украины. Толерантность, если подтверждается такое поведение, – нулевая", – комментируют в компании.

Они отметили, что на период следственных действий проводник будет отстранен от обслуживания пассажирских рейсов. Они также напомнили об алгоритме действий в таких ситуациях: сразу апеллировать к начальнику поезда и свидетелям, фиксировать факт неправомерного поведения и немедленно вызвать полицию.