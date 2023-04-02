Дівчина звернулася до Укрзалізниці. Однак цю історію поставили під сумнів. Пізніше працівникові винесли догану, яка не передбачає нагального звільнення.

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Повна історія

Ганна розповіла про цю історію у своєму інстаграмі. Проте зараз допис недоступний. У коментарі Wonder Ганна розповіла свою історію.

Дівчина їхала зі своїм другом у купе. Вона хотіла придбати воду в провідника.

Усе почалося з того, що він зі мною дуже дивно розмовляв, заглядав в очі, посміювався. Спочатку я подумала, що це просто старша людина, можливо, у нього так заведено спілкуватися. Мені це було не дуже приємно, тому я просто ввічливо розрахувалася та розвернулися, щоб вийти. Та раптом я відчула, що щось тягне мій низ футболки, її наче трошки підіймають. А потім він ляснув мене по сідницях,

– розповіла вона.

Дівчина заціпеніла, вона пішла до свого купе та розказала все другові. Ганна думала, що в неї повинні бути якісь докази. Відповідно, нічого не було, тож вона лягла на своє місце та швидко заснула.

"Та потім я прокинулася через те, що мені було дуже важко та страшно. Я знала, що я досі з ним в одному приміщенні, що я можу в будь-який момент із ним перетнутися, що він може зайти до мене в купе. Я боялася вийти в коридор або в туалет, тому що була налякана й не знала, що він може зробити", – зазначила вона.

Дівчина звернулася до Укрзалізниці

Ганна написала у чат-бот Укрзалізниці. Її звернення зафіксували та сказали, що підійде начальник потягу, але до неї підійшов той самий провідник. Вона нічого йому не розповіла.

Потім все ж таки підійшов начальник потягу.За словами Ганни, він постійно її перебивав, випитував, чи точно це сталося, казав, що йому важко в це повірити, тому що раніше таких скарг на провідника не було.

"Через ці дивні та незрозумілі запитання я відчувала себе не дуже добре. Вони вибили із себе, у мене навіть почали закрадатися сумніви, чи дійсно це було. Та який мені був сенс придумувати цю історію щодо абсолютно незнайомої мені людини? Що б я з цього отримала? Я знаю, хто це зробив, знаю, що цього не мало статися та що це має якось каратися. Після нашої розмови начальник потягу сказав, що буде просити у провідника роз’яснення та запитав, що ж йому з цим робити, якого покарання я хочу для працівника – я сказала, що звільнення", – пригадала Ганна.

Провідник отримав лише догану

Через певний час начальник повернувся. Він почав говорити, що провідник сказав, що тільки жартував зі дівчиною, а доторків не було.

"Я взагалі не зрозуміла, до чого це було, якої реакції він від мене очікував. Я розповіла про ситуацію, а у відповідь отримала не підтримку, а лише сумніви та заяви, що такого не може бути. Лише потім я дізналася, що мене могли б перемістити в інший вагон, зняти провідника зі зміни, надати якусь психологічну підтримку. Проте мене лишили на тому ж місці, до кінця поїздки я багато часу провела в тамбурі в іншому кінці вагона та думала про те, яка це була неадекватна реакція", – сказала Ганна.

Через день Ганна зателефонувала в Укрзалізницю, щоб дізнатися, як відреагували на її скаргу. Виявилося, що провідник отримав лише догану, тобто штамп у трудовій книжці.

"Коли я запитала про звільнення, мені сказали, що це відбудеться, лише якщо в нього назбирається три таких догани. Тобто ще дві жінки мають постраждати від домагань, щоби працівника нарешті відсторонили від роботи з людьми. Водночас не всі наважаться говорити про це, то скільки насправді жінок ще пройдуть через мій досвід?" – додала вона.

Як відреагували в Укрзалізниці

Укрзалізниця відповіла на інформаційний запит Wonder щодо ситуації. Вони повідомили, що у вагоні не було відеофіксації, тож наразі обставини повністю не встановлені. Проте вони скерували звернення до правоохоронних органів, щоб провести детальне розслідування.

"Мовчати про ганебне – не наш підхід. Тільки миттєва реакція та залучення правоохоронців для неупередженого розслідування. Якщо мають місце зневажливі слова, а тим більше дії – вони мають жорстко каратися за Законом. Якщо ні – ім'я та честь нашого співробітника не мають бути предметом хейту в соцмережах. Тож ми запросили якнайшвидшу та ретельну перевірку, чи мали місце ознаки складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 153 КК України. Толерантність, якщо підтверджується така поведінка, – нульова", – коментують у компанії.

Вони зазначили, що на період слідчих дій провідника буде відсторонено від обслуговування пасажирських рейсів. Вони також нагадали про алгоритм дій в таких ситуаціях: одразу апелювати до начальника поїзда та свідків, фіксувати факт неправомірної поведінки та невідкладно викликати поліцію.