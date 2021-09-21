Украинка в Польше родила четверню, а ее мужа угрожают депортировать

Во Вроцлаве 20 сентября украинка родила четверню. Такие случаи случаются один раз на 10 тысяч родов. При этом в семье появились проблемы – мужа могут депортировать.

Женщина родила на 30 неделе беременности. На свет появилось 4 мальчиков. Их вес достигал всего от 1270 до 1550 граммов.

Читайте также Коронавирус помог зарабатывать больше, – мигрантка рассказала о сезонных работах в Польше

Дети и мама чувствуют себя хорошо. Они пробудут в больнице несколько недель под наблюдением, пока дети не наберут вес.

Что известно о семье украинцев

Теперь у пары уже пятеро сыновей, поскольку есть еще старший, которому 16 лет. Марина и Алексей К. переехали в Польшу из Кропивницкого 6 лет назад.

Они поселились во Вроцлаве. Впоследствии нашли работу и сняли жилье. Официальный брак заключили уже в Польше.

Мужчину могут депортировать

Однако теперь у родителей проблемы. На фирму мужчины с проверкой пожаловали пограничники. Они утверждают, что украинец работал без необходимого разрешения воеводы. Поэтому Алексея оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.

Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Юристы говорят, что постановление о депортации вынесли законно. Женщина не может остаться одна с 5 детьми, четверо из которых –новорожденные.



Украинка, которая родила четверню / Фото Yavp.pl

Обратились к польской власти

На историю украинской семьи обратила внимание уполномоченная президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Она в сети обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства за помощью.

Текст поста Ольги Хребор:

Поздравляем Марину К. и желаем выдержки и силы! Четыре мальчика! Надеюсь, что удастся поддержать процессы легализации папы! Господин Ярослав Обремский – нижнесилезский воевода, просим вас заинтересоваться этим делом. Онэт опубликовала статью о том, что счастливому отцу грозит депортация. Надеюсь, этот вопрос уже выяснен.