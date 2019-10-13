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      Украинка баллотируется в польский Сейм: история женщины со Львовщины

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      Украинка Мирослава Керик баллотируется в польский Сейм
      Украинка Мирослава Керик баллотируется в польский Сейм / dojo.net.ua

      Украинка Мирослава Керик баллотируется в польский Сейм – нижнюю палату. Женщина родом из городка Жовква на Львовщине, но уже в течение 17 лет живет в Польше. На выборы он идет от гражданской коалиции, которая, по прогнозам, после выборов получит вторую по величине фракцию.

      В партию женщину пригласили, как представительницу украинского общества, которая возглавляет фонд "Наш выбор", рассказала Мирослава Керик в комментарии ТСН.

      К слову: Дуда: В Польше уже более 1 000 000 украинцев и мы не закрываем перед ними границы

      "Я уже много лет занимаюсь общественной деятельностью. Мы с организацией много работаем, чтобы исследовать, какие есть проблемы, с которыми сталкиваются люди, мигранты, в частности. И очень трудно прийти к политикам, чтобы они услышали нас, чтобы они поняли, с какими проблемами сталкиваются мигранты", – рассказала кандидат.

      Впрочем, отметила она, организация говорит не только о мигрантах, но и о поляках. В частности, она отражает несовершенство рынка труда, на котором с многочисленными проблемами сталкиваются и сами поляки.

      По ее словам, в Польше сейчас есть сразу несколько проблем для иностранцев, над решением которых она планирует работать. Прежде всего – это неопределенность польских властей в вопросе трудовых мигрантов.

      По мнению Мирославы Керик, Польша должна определиться, какую политику в отношении трудовых мигрантов она ведет – открыться для них и упростить условия труда или закрыться.

      Здесь стоит подумать, это в интересах, как польского государства, как польских работодателей, так и мигрантов, которые по каким-то причинам приехали сюда и, возможно, они бы хотели здесь работать дольше, чем 3 месяца или полгода, как работают, например, украинцы. Это в интересах всех сторон,
      – пояснила женщина.

      Что известно о выборах в Польше?

      В Польше в воскресенье, 13 октября, продолжаются выборы в две палаты парламента – Сейм и Сенат. По результатам волеизъявления поляки выберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

      Всего в польский парламент имеют шансы попасть сразу 5 партий или политических объединений. Социологические исследования показывают следующие цифры:

      • правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) – 42-47%;
      • оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция" – 22-29%;
      • "Союз демократических левых сил" – 12-14%;
      • консервативная "Польская коалиция" – 4-7%;
      • националистическая "Конфедерация" – 4-7%.

      Таким образом "Гражданская коалиция", от которой баллотируется Мирослава Керик, имеет шансы завести в Сейм вторую по величине фракцию. Впрочем, если "Польская коалиция" и "Конфедерация" не попадут в парламент, то партия "Право и справедливость" может сформировать единоличное большинство, а "Гражданская коалиция" останется в оппозиции.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане Иммигранты Новости Польши
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