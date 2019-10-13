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      Українка балотується до польського Сейму: історія жінки з Львівщини

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      Українка Мирослава Керик балотується до польського Сейму
      Українка Мирослава Керик балотується до польського Сейму / dojo.net.ua

      Українка Мирослава Керик балотується до польського Сейму – нижньої палати. Жінка родом з містечка Жовкви, що на Львівщині, але вже протягом 17 років живе у Польщі. На вибори вона іде від громадянської коаліції, яка, за прогнозами, після виборів отримає другу за розміром фракцію.

      До партії жінку запросили, як представницю української спільноти, яка очолює фонд "Наш вибір", розповіла Мирослава Керик у коментарі ТСН.

      До слова: Дуда: У Польщі вже понад 1 000 000 українців і ми не закриваємо перед ними кордони

      "Я вже багато років займаюся громадською діяльністю. Ми з організацією багато працюємо, щоб досліджувати, які є проблеми, з якими стикаються люди, мігранти, зокрема. І дуже важко дійти до політиків, щоб вони почули нас, щоб вони зрозуміли, з якими проблемами стикаються мігранти", – розповіла кандидатка.

      Втім, наголосила вона, організація говорить не лише про мігрантів, а й про поляків. Зокрема, вона відображає недосконалість ринку праці, на якому з численними проблемами зіштовхуються і самі поляки.

      За її словами, у Польщі нині є одразу декілька проблем для іноземців, над вирішенням яких вона планує працювати. Найперше – це невизначеність польської влади у питанні трудових мігрантів.

      На думку Мирослави Керик, Польща має визначитися, яку політику щодо трудових мігрантів вона веде – відкритися для них та спростити умови праці або ж закритися.

      Тут варто подумати, це є в інтересах, як польської держави, як польських працедавців, так і мігрантів, які з якихось причин приїхали сюди і, можливо, вони б хотіли тут працювати довше, ніж 3 місяці чи пів року, як працюють, наприклад, українці. Це на користь всіх сторін,
      – пояснила жінка.

      Що відомо про вибори у Польщі?

      У Польщі в неділю, 13 жовтня, тривають вибори до двох палат парламенту – Сейму і Сенату. За результатами волевиявлення поляки оберуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

      Загалом до польського парламенту мають шанси потрапити одразу 5 партій або політичних об'єднань. Соціологічні дослідження показують такі цифри:

      • правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS) – 42-47%;
      • опозиційна ліберальна "Громадянська коаліція" – 22-29%;
      • "Союз демократичних лівих сил" – 12-14%;
      • консервативна "Польська коаліція" – 4-7%;
      • націоналістична "Конфедерація" – 4-7%.

      Таким чином "Громадянська коаліція", від якої балотується Мирослава Керик, має шанси завести до Сейму другу за розміром фракцію. Втім якщо "Польська коаліція" та "Конфедерація" не потраплять до парламенту, то партія "Право і справедливість" може сформувати одноосібну більшість, а "Громадянська коаліція" залишиться в опозиції.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Іммігранти Заробітчани
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