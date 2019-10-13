У сусідній Польщі стартували вибори до Сейму і Сенату: деталі
У Польщі в неділю, 13 жовтня, тривають вибори до двох палат парламенту – Сейму і Сенату. За результатами волевиявлення поляки оберуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.
Як депутати Сейму, так і сенатори обираються для виконання своїх повноважень протягом чотирьох років, повідомляє "Польське радіо".
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Цікаво, що коли до нижньої палати парламенту кандидують понад 5 тисяч осіб, то кількість кандидатів до Сенату не досягає навіть позначки у 300 людей. Загалом до обох палат польського парламенту кандидують:
- 5 тисяч 112 кандидатів до Сейму – трохи більш як 11 людей на 1 місце;
- 278 кандидатів до Сенату – менш як 3 кандидати на одне місце.
Хто може потрапити до польського парламенту
Загалом до польського парламенту мають шанси потрапити одразу 5 партій або політичних об'єднань. Соціологічні дослідження показують такі цифри:
- правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS) – 42-47%;
- опозиційна ліберальна "Громадянська коаліція" – 22-29%;
- "Союз демократичних лівих сил" – 12-14%;
- консервативна "Польська коаліція" – 4-7%;
- націоналістична "Конфедерація" – 4-7%.
Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати прохідний бар'єр, який дорівнює 5% від загальної кількості голосів виборців.
Таким чином вся інтрига розгортається довкола того, чи здолають бар'єр "Польська коаліція" та "Конфедерація". Якщо зробити їм цього не вдасться, то правляча "Право і справедливість" знову зможе сформувати одноосібну більшість.