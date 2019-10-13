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      У сусідній Польщі стартували вибори до Сейму і Сенату: деталі

      79 Читать новость на русском
      У Польщі проходять парламентські вибори
      У Польщі проходять парламентські вибори / wnp.pl

      У Польщі в неділю, 13 жовтня, тривають вибори до двох палат парламенту – Сейму і Сенату. За результатами волевиявлення поляки оберуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

      Як депутати Сейму, так і сенатори обираються для виконання своїх повноважень протягом чотирьох років, повідомляє "Польське радіо".

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      Цікаво, що коли до нижньої палати парламенту кандидують понад 5 тисяч осіб, то кількість кандидатів до Сенату не досягає навіть позначки у 300 людей. Загалом до обох палат польського парламенту кандидують:

      • 5 тисяч 112 кандидатів до Сейму – трохи більш як 11 людей на 1 місце;
      • 278 кандидатів до Сенату – менш як 3 кандидати на одне місце.

      Хто може потрапити до польського парламенту

      Загалом до польського парламенту мають шанси потрапити одразу 5 партій або політичних об'єднань. Соціологічні дослідження показують такі цифри:

      • правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS) – 42-47%;
      • опозиційна ліберальна "Громадянська коаліція" – 22-29%;
      • "Союз демократичних лівих сил" – 12-14%;
      • консервативна "Польська коаліція" – 4-7%;
      • націоналістична "Конфедерація" – 4-7%.

      Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати прохідний бар'єр, який дорівнює 5% від загальної кількості голосів виборців.

      Таким чином вся інтрига розгортається довкола того, чи здолають бар'єр "Польська коаліція" та "Конфедерація". Якщо зробити їм цього не вдасться, то правляча "Право і справедливість" знову зможе сформувати одноосібну більшість.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Польщі
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