У сусідній Польщі стартували вибори до Сейму і Сенату: деталі

У Польщі в неділю, 13 жовтня, тривають вибори до двох палат парламенту – Сейму і Сенату. За результатами волевиявлення поляки оберуть 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Як депутати Сейму, так і сенатори обираються для виконання своїх повноважень протягом чотирьох років, повідомляє "Польське радіо".

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Цікаво, що коли до нижньої палати парламенту кандидують понад 5 тисяч осіб, то кількість кандидатів до Сенату не досягає навіть позначки у 300 людей. Загалом до обох палат польського парламенту кандидують:

5 тисяч 112 кандидатів до Сейму – трохи більш як 11 людей на 1 місце;

278 кандидатів до Сенату – менш як 3 кандидати на одне місце.

Хто може потрапити до польського парламенту

Загалом до польського парламенту мають шанси потрапити одразу 5 партій або політичних об'єднань. Соціологічні дослідження показують такі цифри:

правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (PiS) – 42-47%;

опозиційна ліберальна "Громадянська коаліція" – 22-29%;

"Союз демократичних лівих сил" – 12-14%;

консервативна "Польська коаліція" – 4-7%;

націоналістична "Конфедерація" – 4-7%.

Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати прохідний бар'єр, який дорівнює 5% від загальної кількості голосів виборців.

Таким чином вся інтрига розгортається довкола того, чи здолають бар'єр "Польська коаліція" та "Конфедерація". Якщо зробити їм цього не вдасться, то правляча "Право і справедливість" знову зможе сформувати одноосібну більшість.