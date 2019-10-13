В соседней Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат: детали

В Польше в воскресенье, 13 октября, продолжаются выборы в две палаты парламента – Сейм и Сенат. По результатам волеизъявления поляки изберут 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Как депутаты Сейма, так и сенаторы избираются для выполнения своих полномочий в течение четырех лет, сообщает "Польское радио".

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Интересно, что когда в нижнюю палату парламента претендуют более 5 тысяч человек, то количество кандидатов в Сенат не достигает даже отметки в 300 человек. Всего в обе палаты польского парламента претендуют:

5 тысяч 112 кандидатов в Сейм – чуть более 11 человек на 1 место;

278 кандидатов в Сенат – менее 3 кандидатов на одно место.

Кто может попасть в польский парламент

Всего в польский парламент имеют шансы попасть сразу 5 партий или политических объединений. Социологические исследования показывают следующие цифры:

правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) – 42-47%;

оппозиционная либеральная "Гражданская коалиция" – 22-29%;

"Союз демократических левых сил" – 12-14%;

консервативная Польская коалиция" – 4-7%;

националистическая "Конфедерация" – 4-7%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть проходной барьер, который составляет 5% от общего количества голосов избирателей.

Таким образом вся интрига разворачивается вокруг того, преодолеют ли барьер "Польская коалиция" и "Конфедерация". Если сделать им этого не удастся, то правящая "Право и справедливость" снова сможет сформировать единоличное большинство.