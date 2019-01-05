Украинка, которая стала последней принцессой Корейской империи

Казалось, в пожилой женщине Юлии Муллок не было ничего особенного. Тесный круг друзей, работа в благотворительных организациях и уютная квартира, в которой на видном месте всегда стоял портрет корейского монарха. Мало бы кто догадался, что там жила украинка, которая была последней принцессой Кореи.

Дочь украинских эмигрантов работала в команде Пэй Юй Мина — одного из лучших архитекторов Нью-Йорка. А вот личная жизнь у женщины не складывалось.

Читайте также: Украинец, который первый в мире изобрел электрический трамвай

Родители так часто спрашивали Юлию об избраннике, что 35-летняя женщина решилась расклеить объявления о продаже квартиры и планировала переехать в Испанию. В хлопотах с переездом она и не заметила нового сотрудника, Йи Гу. Именно он пришел осмотреть квартиру.

И вместо того, чтобы подписать договор о покупке, принц попросил женщину ради него остаться в Штатах. Пара начала встречаться. Такого ухажера родители не ждали: Йи Гу был корейцем, моложе Юли на 8 лет, а до того еще и последним принцем Корейской империи.



Йи Гу и Юлия Муллок

Но когда он озвучил предложение руки и сердца на украинском языке, родители Юлии возражать не стали. 25 октября 1959 года пара обручилась в украинской церкви в центре Нью-Йорка, а украинка стала принцессой Кореи, за которой до конца жизни закрепился титул "Ее Императорское Величество".

Йи Гу действительно был принцем, однако их династия уже не имела никакого влияния. Из монархии страна превратилась в президентскую республику, все императорские имения национализировали.



Юлия Муллок

В 1963 году к власти пришел новый президент и дал согласие на то, чтобы королевская семья вернулась на родину. Республиканский режим закрепился, было понятно — власть монархи уже не вернут. Им даже разрешили поселиться в одном из сеульских дворцов.

Правда, проживание с родителями Йи было непростым: голубоглазую Юлию не восприняло окружение мужа. Чтобы отвлечься, она занималась благотворительностью в детских домах и открыла лавку, где продавали одежду, пошитую людьми с ограниченными возможностями.

Местные называли ее "Большой мамой". По иронии судьбы, слово "мама" она слышала только от чужих людей — супруги не могли иметь детей и даже усыновили девочку, которую назвали Евгенией.



Йи Гу и Юлия Муллок

И в 1982 году пара официально развелась. Ни Йи Гу, ни Юлия не женились во второй раз. Потомок королевской семьи переехал в Японию, где преподавал архитектуру в университете, а последняя принцесса Кореи еще много лет жила в Сеуле — городе, который подарил ей больше всего эмоций.

О том, что привело к разрыву отношений между корейцем и украинкой – смотрите в программе.