18:33
5 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:30, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Программы НАШИ.Первые
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Украинка, которая стала последней принцессой Корейской империи

      НАШИ.Первые 94 Читати новину українською

      Казалось, в пожилой женщине Юлии Муллок не было ничего особенного. Тесный круг друзей, работа в благотворительных организациях и уютная квартира, в которой на видном месте всегда стоял портрет корейского монарха. Мало бы кто догадался, что там жила украинка, которая была последней принцессой Кореи.

      Дочь украинских эмигрантов работала в команде Пэй Юй Мина — одного из лучших архитекторов Нью-Йорка. А вот личная жизнь у женщины не складывалось.

      Читайте также: Украинец, который первый в мире изобрел электрический трамвай

      Родители так часто спрашивали Юлию об избраннике, что 35-летняя женщина решилась расклеить объявления о продаже квартиры и планировала переехать в Испанию. В хлопотах с переездом она и не заметила нового сотрудника, Йи Гу. Именно он пришел осмотреть квартиру.

      И вместо того, чтобы подписать договор о покупке, принц попросил женщину ради него остаться в Штатах. Пара начала встречаться. Такого ухажера родители не ждали: Йи Гу был корейцем, моложе Юли на 8 лет, а до того еще и последним принцем Корейской империи.

      Ї Ґу та Юлія Муллок
      Йи Гу и Юлия Муллок

      Но когда он озвучил предложение руки и сердца на украинском языке, родители Юлии возражать не стали. 25 октября 1959 года пара обручилась в украинской церкви в центре Нью-Йорка, а украинка стала принцессой Кореи, за которой до конца жизни закрепился титул "Ее Императорское Величество".

      Йи Гу действительно был принцем, однако их династия уже не имела никакого влияния. Из монархии страна превратилась в президентскую республику, все императорские имения национализировали.

      Юлія Муллок
      Юлия Муллок

      В 1963 году к власти пришел новый президент и дал согласие на то, чтобы королевская семья вернулась на родину. Республиканский режим закрепился, было понятно — власть монархи уже не вернут. Им даже разрешили поселиться в одном из сеульских дворцов.

      Правда, проживание с родителями Йи было непростым: голубоглазую Юлию не восприняло окружение мужа. Чтобы отвлечься, она занималась благотворительностью в детских домах и открыла лавку, где продавали одежду, пошитую людьми с ограниченными возможностями.

      Местные называли ее "Большой мамой". По иронии судьбы, слово "мама" она слышала только от чужих людей — супруги не могли иметь детей и даже усыновили девочку, которую назвали Евгенией.

      Ї Ґу та Юлія Муллок
      Йи Гу и Юлия Муллок

      И в 1982 году пара официально развелась. Ни Йи Гу, ни Юлия не женились во второй раз. Потомок королевской семьи переехал в Японию, где преподавал архитектуру в университете, а последняя принцесса Кореи еще много лет жила в Сеуле — городе, который подарил ей больше всего эмоций.

      О том, что привело к разрыву отношений между корейцем и украинкой – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Російська економіка проти Путіна
      сегодня , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 2422
      12 блюд на Святвечер
      сегодня , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сегодня , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 482
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сегодня , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 46
      Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      сегодня , 10:00 Вибух у Магнітогорську: Росія нападе на Україну, Білорусь чи Кавказ?
      Олексій Чибісов 3094
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук