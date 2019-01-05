Українка, яка стала останньою принцесою Корейської імперії

Здавалось, що у літній жінці Юлії Муллок не було нічого особливого. Тісне коло друзів, робота у благодійних організаціях і затишна квартира, у якій на видному місці завжди стояв портрет корейського монарха. Мало б хто здогадався, що там мешкала українка, яка була останньою принцесою Кореї.

Донька українських емігрантів працювала в команді Пей Юй МІна — одного з найкращих архітекторів Нью-Йорка. А от особисте життя у жінки не складалось.

Читайте також: Українець, який перший у світі винайшов електричний трамвай

Батьки так часто запитували Юлію про обранця, що 35-річна жінка зважилася розклеїти оголошення про продаж квартири та планувала переїхати в Іспанію. У клопотах з переїздом вона й не помітила нового співробітника, Ї Ґу. Саме він прийшов оглянути квартиру.

Та замість того, щоб підписати договір про купівлю, принц попросив жінку заради нього залишитися у Штатах. Пара почала зустрічатись. Такого залицяльника батьки не чекали: Ї Ґу був корейцем, молодшим від Юлі на 8 років, а до того ще й останнім принцом Корейської імперії.



Ї Ґу та Юлія Муллок

Та коли він озвучив пропозицію руки та серця українською мовою, батьки Юлії заперечувати не стали. 25 жовтня 1959 року пара побралася в українській церкві у центрі Нью-Йорка, а українка стала принцесою Кореї, за якою до кінця життя закріпився титул "Її Імператорська Величність".

Ї Ґу справді був принцом, проте їхня династія вже не мала жодного впливу. З монархії країна перетворилась на президентську республіку, всі імператорські маєтки націоналізували.



Юлія Муллок

У 1963 році до влади прийшов новий президент і дав згоду на те, щоб королівська родина повернулась на батьківщину. Республіканський режим закріпився, було зрозуміло — владу монархи вже не повернуть. Їм навіть дозволили поселитись в одному зі сеульських палаців.

Щоправда, проживання з батьками Ї було непростим: блакитнооку Юлію не сприйняло оточення чоловіка. Аби відволіктись, вона займалася благодійністю в сиротинцях та відкрила крамницю, де продавали одяг, пошитий людьми з обмеженими можливостями.

Місцеві називали її "Великою мамою". За іронією долі, слово "мама" вона чула лише від чужих людей — подружжя не могло мати дітей й навіть всиновило дівчинку, яку назвали Євгенією.



Ї Ґу та Юлія Муллок

Та у 1982 році пара офіційно розлучилась. Ні Ї Ґу, ні Юлія не одружилися вдруге. Нащадок королівської родини переїхав до Японії. де викладав архітектуру в університеті, а остання принцеса Кореї ще багато років жила в Сеулі — місті, що подарувало їй найбільше емоцій.

Про те, що призвело до розриву стосунків між корейцем та українкою – дивіться у програмі.