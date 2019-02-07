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      Украинка после первого же выступления попала в финал "Америка ищет таланты"

      Сделано в Украине 23 Читати новину українською

      Ксения Симонова – украинская художница и мастерица песочной мультипликации. В 2009 году она стала победительницей шоу "Украина имеет талант" и получила главный приз – миллион гривен. Кроме денег она получила еще и народную любовь и признание во всем мире.

      Ее истории, нарисованные песком, на шоу талантов ошеломили зрителей со всей Украины.

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      Прошло 10 лет и в другом уголке мира продюсеры "Америка ищет таланты" решили сделать самый мощный сезон за всю историю шоу. Они собрали лучших победителей за все годы существования программы. Чемпионский состав из 50 участников, которые одержали победу в разных странах.

       Ксенія Симонова
      Ксения Симонова – единственная, кто представляет Украину на "Америка ищет таланты"

      Выступая на американском шоу талантов, она рассказала, что впервые в Штатах и хочет показать всем, что Украина – красивая страна с высоким уровнем искусства.

      Она поразила американцев историей о художнике, который вырос, забыл своих родителей и не успел поблагодарить их. Зрители не сводили глаз с рук Ксении и эмоционально реагировали на развитие сюжета. Ведущий признался, что во время ее выступления чувствовал, что как "мурашки" бегают по телу.

      Смотрите видео выступления украинки Ксении Симоновой, поразивший судей и зрителей "Америка ищет таланты"

      После завершения выступления судьи и зал аплодировали стоя, не сдерживая себя в комплиментах для украинки. Потом на сцену вышел ведущий Терри Крюс и сказал, что поражен, насколько Ксения умеет растрогать свою историей.

      Напоследок он нажал кнопку и на Ксению посыпался "золотой дождь", что означает, что украинка автоматически попадает в финал соревнований, который без преувеличения можно назвать битвой талантов.

      Ксенія Симонова
      Украинка автоматически попала в финал соревнований

      Вместе с Ксенией за титул "самого талантливого человека мира" будут бороться еще девять участников, среди которых и британка Сьюзан Бойл. Все они поборются и за главный приз – миллион долларов.

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      Теги: Новости Украины Новости США Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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