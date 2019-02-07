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      Українка після першого ж виступу потрапила до фіналу "Америка має талант"

      Зроблено в Україні 199 Читать новость на русском

      Ксенія Симонова – українська художниця та майстриня пісочної мультиплікації. У 2009 році вона стала переможницею шоу "Україна має талант" та отримала головний приз – мільйон гривень. Окрім грошей вона здобула ще й народну любов та визнання у всьому світі.

      Її історії, намальовані піском, на шоу талантів приголомшили глядачів усієї України.

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      Минуло 10 років і в іншому куточку світу продюсери "Америка має талант" вирішили зробити найпотужніший сезон за всю історію шоу. Вони зібрали найкращих переможців за всі роки існування програми. Чемпіонський склад з 50 учасників, які здобули перемогу у різних країнах.

       Ксенія Симонова
      Ксенія Симонова – єдина, хто представляє Україну на "Америка має талант"

      Виступаючи на американському шоу талантів, вона розповіла, що вперше у Штатах і хоче показати усім, що Україна – гарна країна з високим рівнем мистецтва.

      Вона вразила американців історією про художника, який виріс, забув своїх батьків і не встиг подякувати їм. Глядачі не зводили очей із рук Ксенії й емоційно реагували на розвиток сюжету. Ведучий зізнався, що під час її виступу відчував, ніби мурахи бігають тілом.

      Дивіться відео виступу українки Ксенії Симонової, що вразив суддів та глядачів "Америка має талант"

      Після завершення виступу судді та зал аплодували стоячи, не стримуючи себе в компліментах для українки. А тоді на сцену вийшов ведучий Террі Крюс і сказав, що вражений, наскільки Ксенія вміє зворушувати свою історією.

      Наостанок він натиснув кнопку і на Ксенію посипався "золотий дощ" означає, що українка автоматично потрапляє у фінал змагань, який без перебільшень можна назвати битвою талантів.

      Ксенія Симонова
      Українка автоматично потрапила у фінал змагань

      Разом із Ксенією за титул "Найталановитішої людини світу2 боротимуться ще дев'ятеро учасників, серед яких і британка Сьюзан Бойл. Усі ж вони позмагаються і за головний приз – мільйон доларів. 

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      Теги: Новини України Новини США Зроблено в Україні
      Джерело: 24 канал
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