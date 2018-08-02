Украинка в Польше пыталась убить собственного ребенка

В Польском городе Люблине состоялся суд над гражданкой Украины, имя которой не разглашается в интересах следствия. 36-летнюю женщину подозревают в том, что она 25 июля 2018 года родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в селе Милеюв Люблинского воеводства, а затем упаковала младенца живьем в пластиковый контейнер и выбросила.

Об этом рассказало "Польское радио".

Читайте также: В польском Вроцлаве судят польку, которая причастна к рабскому труду украинцев, – СМИ

К счастью, ребенка удалось спасти. Работники фабрики нашли сначала роженицу в крови, а потом и контейнер с младенцем, поэтому смогли вовремя вызвать скорую помощь. Пока будет длиться следствие, подозреваемая будет сидеть за решеткой – минимум три месяца, как постановил суд.

Основанием для временного ареста является как серьезность преступления, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие у подозреваемого постоянного места жительства в Польше,

– сообщил прокурор Окружной прокуратуры Люблина Петр Ситарский.

К слову, украинка работала на предприятии на законных основаниях. Кроме заключения, женщине присудили психиатрическую экспертизу для определения степени ее вменяемости в случае доказательства вины.