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Украинка в Польше пыталась убить собственного ребенка

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Украинка в Польше пыталась убить собственного ребенка
Украинка в Польше пыталась убить собственного ребенка / Фото из открытых источников

В Польском городе Люблине состоялся суд над гражданкой Украины, имя которой не разглашается в интересах следствия. 36-летнюю женщину подозревают в том, что она 25 июля 2018 года родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в селе Милеюв Люблинского воеводства, а затем упаковала младенца живьем в пластиковый контейнер и выбросила.

Об этом рассказало "Польское радио".

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К счастью, ребенка удалось спасти. Работники фабрики нашли сначала роженицу в крови, а потом и контейнер с младенцем, поэтому смогли вовремя вызвать скорую помощь. Пока будет длиться следствие, подозреваемая будет сидеть за решеткой – минимум три месяца, как постановил суд.

Основанием для временного ареста является как серьезность преступления, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие у подозреваемого постоянного места жительства в Польше,
– сообщил прокурор Окружной прокуратуры Люблина Петр Ситарский.

К слову, украинка работала на предприятии на законных основаниях. Кроме заключения, женщине присудили психиатрическую экспертизу для определения степени ее вменяемости в случае доказательства вины.

Теги: Новости Украины Новости Польши Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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