Українка у Польщі намагалась вбити власну дитину

У Польському місті Любліні відбувся суд над громадянкою України, ім'я якої не розголошується в інтересах слідства. 36-річну жінку підозрюють у тому, що вона 25 липня 2018 року народила дитину в туалеті на фабриці з переробки фруктів та овочів у селі Мілєюв Люблінського воєводства, а потім запакувала немовля живцем у пластиковий контейнер та викинула.

Про це розповіло "Польське радіо".

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На щастя, дитину вдалося врятувати. Працівники фабрики знайшли спершу породіллю в крові, а потім і контейнер з немовлям, тож змогли вчасно викликати швидку допомогу. Поки триватиме слідство, підозрювана сидітиме за ґратами – щонайменше три місяці, як постановив суд.

Підставою для тимчасового арешту є як серйозність злочину, за який у цьому випадку загрожує довічне ув'язнення, так і відсутність у підозрюваної постійного місця проживання у Польщі,

– повідомив прокурор Окружної прокуратури Любліну Пьотр Сітарський.

До слова, українка працювала на підприємстві на законних підставах. Окрім ув'язнення, жінці присудили психіатричну експертизу для визначення ступеню її осудності у разі доведення провини.