Украинки не фотографировались обнаженными в Турции, – посольство
В Турции разгорелся скандал из-за обнаженной фотосессии в Эгейском море. Дипломаты опровергли информацию о причастности к ней украинок.
Источник:Укринформ
Об этом сообщили в украинском посольстве в Турции. Там такие данные получили от местных компетентных органов.
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По предварительной информации, которую предоставили представители береговой охраны, на яхте находились иностранцы из 4 стран, а также граждане Турции.
Украинки были в купальниках. Это зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран,
– уточнили в посольстве.
Иностранцам уже выписали штрафы за нарушение карантинных норм. В то же время дело о нарушении норм морали и общественного порядка передали в суд.
Скандальная фотосессия в Турции: коротко
- Девушки устроить фотосессию на яхте, при этом – были совсем без одежды. Очевидцы этого действа пожаловались на них правоохранителям.
- Турецкие СМИ объяснили, что местных жителей больше всего возмутил тот факт, что такую съемку организовали во время священного Рамадана.
- К тому же, все это происходило на фоне полного локдауна для местных. В то же время туристов жесткие ограничения пока не касаются.
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