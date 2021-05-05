В Турции разгорелся скандал из-за обнаженной фотосессии в Эгейском море. Дипломаты опровергли информацию о причастности к ней украинок.

Об этом сообщили в украинском посольстве в Турции. Там такие данные получили от местных компетентных органов.

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По предварительной информации, которую предоставили представители береговой охраны, на яхте находились иностранцы из 4 стран, а также граждане Турции.

Украинки были в купальниках. Это зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран,

– уточнили в посольстве.

Иностранцам уже выписали штрафы за нарушение карантинных норм. В то же время дело о нарушении норм морали и общественного порядка передали в суд.

Скандальная фотосессия в Турции: коротко

Девушки устроить фотосессию на яхте, при этом – были совсем без одежды. Очевидцы этого действа пожаловались на них правоохранителям.

Турецкие СМИ объяснили, что местных жителей больше всего возмутил тот факт, что такую ​​съемку организовали во время священного Рамадана.

К тому же, все это происходило на фоне полного локдауна для местных. В то же время туристов жесткие ограничения пока не касаются.

Обратите внимание! Ранее в ОАЭ задержали 11 украинок, которые приняли участие в пикантной фотосессии на балконе небоскреба в Дубаи. Впоследствии их депортировали из страны.