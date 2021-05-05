Українки не фотографувалися оголеними у Туреччині, – посольство
У Туреччині спалахнув скандал через оголену фотосесію у Егейському морі. Дипломати спростували інформацію про причетність до неї українок.
Джерело:Укрінформ
Про це повідомили в українському посольстві у Туреччині. Там такі дані отримали від місцевих компетентних органів.
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За попередньою інформацією, яку надали представники берегової охорони, на яхті перебували іноземці з 4 країн, а також громадяни Туреччини.
Українки були в купальниках. Це зафіксовано у протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн,
– уточнили у посольстві.
Іноземцям вже виписали штрафи через порушення карантинних норм. Водночас справу щодо порушення норм моралі та громадського порядку передали до суду.
Скандальна фотосесія у Туреччині: коротко
- Дівчата влаштувати фотосесію на яхті, при цьому – були зовсім без одягу. Очевидці цього дійства поскаржилися на них правоохоронцям.
- Турецькі ЗМІ пояснили, що місцевих мешканців найбільше обурив той факт, що таку зйомку організували під час священного Рамадану.
- До того ж, все це відбувалося на тлі повного локдауну для місцевих. Водночас туристів жорсткі обмеження наразі не стосуються.
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