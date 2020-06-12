Трех украинок разыскивает польская полиция: они прибыли в Польшу на заработки, но попали на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом лицом. Через несколько дней женщины из карантина убежали. Теперь им грозит по польским законам до 8 лет заключения.

Как рассказали на сайте wiadomosci.dziennik.pl 11 июня, за несколько дней до инцидента три украинки приехали в Польшу на заработки. Работать они должны были на предприятии в коммуне Пшемент Великопольского воеводства.

Тем временем на границе Украины и Польши Километровые очереди под дождем и палящим солнцем

Напомним, сейчас процедура, по которой Польша принимает трудовых мигрантов, такова:

Люди прибывают в страну, их селят на две недели в обсервацию, а затем доставляют к месту работы.

Вот, например, 6 июня на таких условиях в Варшаву прибыли два самолета с украинцами.

Так случилось, что поселили именно этих трех женщин, о которых говорилось выше, вместе с другой женщиной, у которой подтвердили COVID-19.

Представитель полиции Вольштына Войцех Адамчик рассказал, что эти три женщины неожиданно решили бежать из карантина.

Такое поведение крайне безответственно, ведь вполне возможно, что эти дамы тоже инфицированы,

– сказал Адамчик.

По его же словам, полиция беглянок разыскивает. За нарушение режима изоляции им грозит суровое наказание:

От 6 до 8 лет заключения.

Украинки бежали из обсервации вблизи Вольштына в Польше: смотрите расположение на карте