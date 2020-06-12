Восемь лет за решеткой вместо заработков: три украинки в Польше сбежали из обсервации
Трех украинок разыскивает польская полиция: они прибыли в Польшу на заработки, но попали на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом лицом. Через несколько дней женщины из карантина убежали. Теперь им грозит по польским законам до 8 лет заключения.
Как рассказали на сайте wiadomosci.dziennik.pl 11 июня, за несколько дней до инцидента три украинки приехали в Польшу на заработки. Работать они должны были на предприятии в коммуне Пшемент Великопольского воеводства.
Тем временем на границе Украины и Польши Километровые очереди под дождем и палящим солнцем
Напомним, сейчас процедура, по которой Польша принимает трудовых мигрантов, такова:
- Люди прибывают в страну, их селят на две недели в обсервацию, а затем доставляют к месту работы.
- Вот, например, 6 июня на таких условиях в Варшаву прибыли два самолета с украинцами.
Так случилось, что поселили именно этих трех женщин, о которых говорилось выше, вместе с другой женщиной, у которой подтвердили COVID-19.
Представитель полиции Вольштына Войцех Адамчик рассказал, что эти три женщины неожиданно решили бежать из карантина.
Такое поведение крайне безответственно, ведь вполне возможно, что эти дамы тоже инфицированы,
– сказал Адамчик.
По его же словам, полиция беглянок разыскивает. За нарушение режима изоляции им грозит суровое наказание:
- От 6 до 8 лет заключения.
Украинки бежали из обсервации вблизи Вольштына в Польше: смотрите расположение на карте
Коронавирус в Польше по состоянию на 11 июня подтверждён у 28 201 человека, 13 696 – выздоровели, а умерли – 1215 человек.
Добавим, что население Польши – примерно 38 миллионов человек, как и Украины. И случаев COVID-19 - схожее количество (в Украине их чуть больше 29 тысяч). Однако в Польше сделали уже более 1 миллиона 100 тысяч тестов, а в Украине – только 450 тысяч (по данным портала worldometers).