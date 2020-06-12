Трьох українок розшукує польська поліція: вони прибули до Польщі на заробітки, але потрапили на карантин через контактування з інфікованою коронавірусом особою. За кілька днів жінки з карантину втекли. Тепер їм загрожує за польськими законами до 8 років ув'язнення.

Як розповіли на сайті wiadomosci.dziennik.pl 11 червня, за кілька днів до інциденту троє українок приїхали до Польщі на заробітки. Працювати вони мали на підприємстві у комуні Пшемент Великопольського воєводства.

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Нагадаємо, зараз процедура, за якою Польща приймає трудових мігрантів, така:

Люди прибувають у країну, їх селять на два тижні обсервації, а потім доправляють до місця праці. От, наприклад, 6 червня на таких умовах до Варшави прибули два літаки з українцями.

Так сталося, що поселили саме цих трьох жінок, про яких мовилося вище, разом з іншою жінкою, у якої підтвердили COVID-19.

Речник поліції Вольштина Войцех Адамчик розповів, що ці троє жінок несподівано вирішили втекти з карантину.

Така поведінка вкрай безвідповідальна, адже цілком можливо, що ці пані теж інфіковані,

– сказав Адамчик.

За його ж словами, поліція втікачок розшукує. За порушення режиму ізоляції їм загрожує суворе покарання :

Від 6 до 8 років ув'язнення.

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Коронавірус у Польщі станом на 11 червня підтвердили вже у 28 201 людини, 13 696 – одужали, а померли – 1215 людей.



Додамо, що населення Польщі – приблизно 38 мільйонів людей, як і України. І випадків COVID-19 – схожа кількість (в україні їх ледь більше за 29 тисяч). Однак у Польщі зробили вже понад 1 мільйон 100 тисяч тестів, а в Україні – лише 450 тисяч (за даними порталу worldometers).