До Варшави 6 червня прибули два літаки з українськими трудовими мігрантами. Після двох тижнів обсервації їх доправлять на місце праці.

Мігрантів забезпечили медстрахуванням на випадок COVID-19

186 українців проходитимуть обсервацію неподалік міста Ловіч у Лодзькому воєводстві. У заробітчан укладені довгострокові контракти. Про це повідомляє Укрінформ.

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Власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко повідомив, що українців мусили доправити двома літаками. Адже 29 травня у Польщі видали розпорядження, що на борту всіх літаків можна заповнювати лише половину посадкових місць.

У заробітчан, що прибули раніше, COVID-19 не виявили

У компанії запевнили, що забезпечили працівників медичним страхуванням, в тому числі – на випадок захворювання на коронавірус.



Мігранти прибули двома чартерними літаками / Фото Укрінформ



Загалом до Варшави прилетіли 186 людей / Фото Укрінформ

Раніше 24 травня до Польщі прибули 178 українців на заробітки. У Gremi Personal наголошують, що у жодного з них наразі COVID-19 не підтверджено.

Українці масово звертаються по візи

Зазначимо, що візові центри Польщі в Україні відновили свою роботу наприкінці травня. Менш ніж за десять днів надійшло понад 16 тисяч заяв на робочі візи у Польщі. Варшава теж йде назустріч заробітчанам: видачу віз максимально спростили, адже від нестачі робочої сили потерпає польська економіка.