В Польшу прибыли самолеты с украинскими заробитчанами
До Варшавы 6 июня прибыли два самолета с украинскими трудовыми мигрантами. После двух недель обсервации их доставят на место работы.
Мігрантів забезпечили медстрахуванням на випадок COVID-19
186 українців проходитимуть обсервацію неподалік міста Ловіч у Лодзькому воєводстві. У заробітчан укладені довгострокові контракти. Про це повідомляє Укрінформ.
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Власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко повідомив, що українців мусили доправити двома літаками. Адже 29 травня у Польщі видали розпорядження, що на борту всіх літаків можна заповнювати лише половину посадкових місць.
У заробітчан, що прибули раніше, COVID-19 не виявили
У компанії запевнили, що забезпечили працівників медичним страхуванням, в тому числі – на випадок захворювання на коронавірус.
Мігранти прибули двома чартерними літаками / Фото Укрінформ
Загалом до Варшави прилетіли 186 людей / Фото Укрінформ
Раніше 24 травня до Польщі прибули 178 українців на заробітки. У Gremi Personal наголошують, що у жодного з них наразі COVID-19 не підтверджено.
Українці масово звертаються по візи
Зазначимо, що візові центри Польщі в Україні відновили свою роботу наприкінці травня. Менш ніж за десять днів надійшло понад 16 тисяч заяв на робочі візи у Польщі. Варшава теж йде назустріч заробітчанам: видачу віз максимально спростили, адже від нестачі робочої сили потерпає польська економіка.