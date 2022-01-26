Украинофоба Петра Толстого из России не избрали вице-президентом ПАСЕ

Вице-президентом ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) мог стать представитель России Петр Толстой. Этот мужчина известен своими антиукраинскими взглядами.

Но 25 января во время тайного голосования эту кандидатуру провалили: 79 "за", но 106 "против". Украинская делегация в ПАСЕ с радостью сообщила об этой дипломатической победе.

К слову Украина обжаловала полномочия России в ПАСЕ

Петр Толстой из России не будет вице-президентом ПАСЕ

Петр Толстой – заместитель председателя Госдумы России и глава российской делегации в ПАСЕ. И он очень хотел стать ее вице-президентом, но – во время голосования 25 января не набрал нужного количества голосов.

Проголосовали 185 членов ассамблеи (тайно).

Толстого поддержали 79, но против было 106 (это во 2 туре, в 1 россиянин также большинства голосов не набрал).

Примечательно, что во втором туре кандидатуру Толстого вынесли за рамки списка на отдельное голосование по инициативе украинской делегации совместно с латвийской, как сообщила одна из представительниц Украины в ПАСЕ нардепка из "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ! Риторика, которую позволял себе этот российский политик, несовместима со стандартами и ценностями Совета Европы,

– написала она в фейсбуке.

И привела несколько примеров абсурдных заявлений Толстого:

О том, что украинцы и россияне – "один народ".

Или что "Украина не существует, никогда не существовала и никогда не будет".

Неудивительно, что в реакции на неизбрание Толстого другой член украинской делегации Алексей Гончаренко из "Европейской Солидарности" не подбирал слова: "Петруша, бери водку и иди к медведю, не быть тебе вице-президентом ПАСЕ".



Украинская делегация в ПАСЕ радуется дипломатической победе / Фото из фейсбука Кравчук

новым президентом (в год) Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Тини Кокс из Нидерландов. Его политическую позицию называют пророссийской, и именно он способствовал возвращению России в ПАСЕ в 2019 году.

Напомним:

Россия с января 2015 года прекратила участие в заседаниях ПАСЕ, а с 2017 года перестала перечислять взносы в организацию.

в заседаниях ПАСЕ, а с 2017 года перестала перечислять взносы в организацию. Это произошло потому, что представителей Кремля лишили права голоса в 2014 году после оккупации Крыма и развязывания войны на Востоке Украины.

и развязывания войны на Востоке Украины. Вернули право голоса России в июне 2019. А в январе 2020 года Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации безо всяких оговорок.

ПАСЕ вернула полномочия делегации России ровно 2 года назад – в январе 2020: смотрите видео

Полный текст сообщения Евгении Кравчук в фейсбуке:

Удалось!

Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ! Ассамблея поддержала обжалование, инициированное украинской делегацией совместно с латвийской коллегой.

Только что Ассамблея проголосовала против его кандидатуры. В поддержку Толстого было 79 голосов, 106 против. И это неудивительно, ведь риторика, которую позволял себе этот российский политик, несовместима со стандартами и ценностями Совета Европы.

Нет, украинцы и россияне – не "один народ". Никто не имеет права говорить, что "Украина не существует, никогда не существовала и никогда не будет". Упреки Толстого в наш адрес и в адрес наших союзников из Baltic+ не остались без внимания. Что посеешь – то и пожнешь.