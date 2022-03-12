Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов – Forbes
Источник:Forbes
Украина продолжает уничтожать технику врага. С каждым днем сумма уничтоженной техники растет.
Forbes оценивает стоимость всей потерянной российской техники в войне с Украиной более чем в 5,1 миллиарда долларов.
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47% общих потерь в денежном выражении пришлось на самолеты и вертолеты, 29% – на танки, 14% – на боевые бронированные машины.
В частности, разрушенные танки стоили России 1,5 миллиарда долларов, а ББМ – 700 миллионов долларов. Самолеты и вертолеты вместе – 2,4 миллиарда долларов.
При этом эта сумма является приблизительной. Ведь россияне используют в войне против Украины разные марки техники. Что касается самолетов, то известны случаи, когда украинцы сбивали Су-25 за 11 миллионов долларов. В то же время Су-30, который тоже становился добычей украинских военных, стоит 33 миллиона долларов, а Су-34 – 36 миллионов долларов.
Самая дорогая сбитая техника – два больших десантных самолета Ил-76. Один из них сбили под Васильковом, второй – под Кропивницким. Каждый из них стоит 86 миллионов долларов.
Что касается танков, то Forbes брал стоимость единицы в открытых источниках. Один танк журналисты оценивали в 4 миллиона долларов.
Потери врага по состоянию на 12 марта
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков – 362,
- боевых бронированных машин – 1 205,
- артиллерийских систем – 135,
- РСЗО – 62,
- средств ПВО – 33,
- самолетов – 58,
- вертолетов – 83,
- автомобильной техники – 585,
- кораблей / катеров – 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.