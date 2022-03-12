Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов – Forbes

Украина продолжает уничтожать технику врага. С каждым днем сумма уничтоженной техники растет.

Forbes оценивает стоимость всей потерянной российской техники в войне с Украиной более чем в 5,1 миллиарда долларов.

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47% общих потерь в денежном выражении пришлось на самолеты и вертолеты, 29% – на танки, 14% – на боевые бронированные машины.

В частности, разрушенные танки стоили России 1,5 миллиарда долларов, а ББМ – 700 миллионов долларов. Самолеты и вертолеты вместе – 2,4 миллиарда долларов.

При этом эта сумма является приблизительной. Ведь россияне используют в войне против Украины разные марки техники. Что касается самолетов, то известны случаи, когда украинцы сбивали Су-25 за 11 миллионов долларов. В то же время Су-30, который тоже становился добычей украинских военных, стоит 33 миллиона долларов, а Су-34 – 36 миллионов долларов.

Самая дорогая сбитая техника – два больших десантных самолета Ил-76. Один из них сбили под Васильковом, второй – под Кропивницким. Каждый из них стоит 86 миллионов долларов.

Что касается танков, то Forbes брал стоимость единицы в открытых источниках. Один танк журналисты оценивали в 4 миллиона долларов.

Потери врага по состоянию на 12 марта