На фотографиях можно увидеть, как украинские воины из засады охотятся на позиции врага. В странская артиллерия умело пускает огонь по противнику, уничтожая его.

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Работа украинских "саушников"

По словам Вооруженных Сил Украины, "бархатный сезон" начался у оккупантов не мягко. К этому приложили свои профессиональные руки "саушники" 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Саушники" – артиллеристы, работающие с САУ.



САУ (самоходная артиллерийская установка) – артиллерийская система, предназначенная для обстрела танков противника и огневого сопровождения пехоты в бою.

Артиллеристы стреляют во врагов из САУ / Фото Вооруженных Сил Украины

Успехи артиллерии ВСУ: что известно

Как сообщалось ранее, артиллеристы ВСУ успешно уничтожили 2 склада с боеприпасами, а также 2 командных пункта врага на южнобугском направлении.

26 августа украинская артиллерия попала в Дарьевский мост, через который русские войска регулярно переправляли танки. Заметим, что пострадал не только мост, но и вражеская техника.

Недавно одесские артиллеристы устроили "сафари" на российские танки. Оккупанты пытались скрыть технику в посадке, однако наши защитники нашли их и обезвредили.

Только за 2 сентября артиллерия выполнила более 400 боевых задач, нанеся огневые удары по позициям противника. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Украинская артиллерия умело уничтожает технику противника. Отметим, что по состоянию на 8 сентября наша армия уничтожила около 2 112 танков врага.

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