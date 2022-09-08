На світлинах можна побачити, як українські воїни із засідки "полюють" на позиції ворога. Українська артилерія вправно пускає вогонь по противнику, знищуючи його.

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Робота українських "саушників"

За словами Збройних Сил України, "оксамитовий сезон" почався в окупантів не м'яко. До цього доклали свої професійні руки "саушники" 93-тьої ОМБр "Холодний Яр".

"Саушники" – артилеристи, що працюють з САУ.



САУ (самохідна артилерійська установка) – артилерійська система, призначена для обстрілу танків противника та вогневого супроводу піхоти в бою.

Артилеристи стріляють у ворогів з САУ / фото Збройних Сил України

Успіхи артилерії ЗСУ: що відомо

Як повідомлялося раніше, артилеристи ЗСУ успішно знищили 2 склади з боєприпасами, а також 2 командні пункти ворога на південнобузькому напрямку.

26 серпня українська артилерія влучила в Дар'ївський міст, через який російські війська регулярно переправляли танки. Зауважимо, що "постраждав" не лише міст, але й ворожа техніка.

Нещодавно, одеські артилеристи влаштували "сафарі" на російські танки. Окупанти намагалися сховати техніку у посадці, проте наші захисники знайшли їх та знешкодили.

Лише за 2 вересня артилерія виконала понад 400 бойових завдань, завдавши вогневих ударів по позиціях противника. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

Українська артилерія вправно знищує техніку противника. Зауважимо, що станом на 8 вересня, наша армія знищила близько 2 112 танків ворога.

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