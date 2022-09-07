Міністр зауважив, що 7 вересня – важливий день в історії розбудови та становлення українського війська. Адже це є днем створення воєнної розвідки.

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Резніков привітав розвідників

Резніков зазначив, що воєнна розвідка – один із важливих інструментів захисту національних інтересів держави від зовнішніх загроз, особливо тепер – в час, коли росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

"Працюючи сьогодні, розвідка продовжує захищати Україну та українців. Воєнні розвідники постійно посилюють свої спроможності, нарощують потенціал усіх видів розвідки, розширюють спектр заходів", – додав міністр.

Він зауважив, що розвідники:

надають інформацію щодо угруповань військ окупантів,

розкривають плани, наміри та бойові можливості ворога,

визначають об'єми військових ресурсів.

Здобуті розвіддані дозволяють відстежувати рух ворожих колон, місця скупчення техніки та живої сили ворога. Саме завдяки їм бойові підрозділи завдають ударів по базах, пунктах управління, місцях скупчення ворога, випереджаючи дії окупантів та руйнуючи їхні підступні плани.

"Від вас і вашої інформації залежить прийняття рішень. Звісно ж, окремо хочу відзначити воїнів спецпідрозділу ГУР. З перших днів вони були у горнилі боїв на Київському напрямі. Діяли як на першій лінії боїв у Бучі, Гостомелі, Ірпені, так і в глибокому тилу ворога, знищуючи його комунікації та штаби", – розповів міністр.

Окрім цього, за безпосередньої участі спецпідрозділу ГУР відбулися операції по звільненню острова Зміїний, а також операції на Харківщині та Південному напрямку. За словами Резнікова, це лише верхівка їхніх подвигів, які через багато років, можливо, стануть відомі загалу.

Сьогодні ж я можу констатувати: ми даємо гідну відсіч ворогу на всіх напрямках! Противник зазнає суттєвих втрат, і в цьому значна заслуга воєнної розвідки України!

– заявив міністр.

Резніков подякував кожному розвіднику за мужність, професіоналізм, патріотизм, а також за ту важливу справу, яку вони роблять в ім'я перемоги України.

"Вічна шана й пам'ять воїнам-розвідникам, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України! Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!" – підсумував міністр.

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