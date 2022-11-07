Есть рекорд 9:1, – военный ВСУ рассказал об успешной работе артиллерии на Херсонщине

В Херсонской области у ВСУ есть определенный паритет в артиллерии, уже есть конкуренция. Но это паритет не в количестве, потому что у россиян немало железа – а в качестве.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он также отметил, если они со своей артиллерией очень долго прицеливаются, долго стреляют – наша артиллерия, особенно западная, гораздо более качественная, более быстрая и более точная.

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Кирилл Сазонов говорит, что, конечно, есть определенные проблемы – из таких установок невозможно бить непрерывно, потому что стволы перегреваются и блокируются. Но в целом – ребята со второго раза попадают по движущемуся танку.

Детальнее о ситуации на линии фронта, в частности на Херсонщине: смотрите видео

На западе считали, что на подготовку артиллериста нужно 3-6 месяцев, наши же за неделю-две все осваивают.

В Херсонской области против нас стоит Хабаровская бригада, у них она называется Хабаровская артиллерийская дивизия. И наши артиллеристы ведут счет, последний рекорд артиллерийской дуэли – 9:1 в нашу пользу,

– говорит Кирилл Сазонов.

Военнослужащий ВСУ добавляет, что в артиллерийских войсках очень много людей с высшим и средним техническим образованием, поэтому западная техника с легкостью поддается нашим защитникам.